熱門音樂節目《The Seasons》李泳知→朴寶劍，「歷代首位演員MC」誕生！！

熱愛音樂的高人氣演員「朴寶劍」將擔任《The Seasons》的新一季主持人（MC），宣傳海報公開了他完美帥氣的臉蛋。

KBS2 綜藝節目《The Seasons》是KBS深夜音樂節目中首次引入季度制的節目，自前年2月以《朴宰範的Drive》開啟，接續《崔正勳的夜之公園》、《AKMU的今晚無眠》、《李孝利的紅毯》、《ZICO的Artist》、《李泳知的Rainbow》等，每位風格迥異的MC都擔任了音樂人與觀眾之間的橋樑角色。

如今，《The Seasons》第七季的主角揭曉，將由「歷代首位演員」朴寶劍擔任MC。在粉絲們提出的各種猜測標題中，從《朴寶劍的劍曜之夜》到《朴寶劍的去看星星吧》，最終確定的節目名稱是《朴寶劍的Cantabile》。這個名稱是熱情滿分的朴寶劍親自提議的，源於音樂術語「cantabile」，意為「如歌唱般」。同時，這個名稱也與他11年前出演的KBS2音樂劇《明天也要燦爛》相呼應。



演員朴寶劍自2011年通過電影《盲證》出道以來，一直在演戲的同時展現出對音樂的熱愛，參與OST、發行音源、出演音樂劇等。此外，他還在《柳熙烈的寫生簿》及《The Seasons–ZICO的Artist》中展現了出色的歌唱實力和鋼琴演奏，與KBS深夜音樂節目結下了不解之緣。

▼〈去看星星吧〉：



▼《雲畫的月光》OST〈我的人〉：



雖然朴寶劍此前已經通過擔任《音樂銀行》MC，以及主持《百想藝術大獎》、《MAMA》等大型典禮證明了自己的出色主持實力，但這次是他首次正式擔任定期音樂節目的MC。據悉，自小夢想成為歌手的朴寶劍一直以來都表達了對音樂人的尊敬，因此他也充滿著熱情和期待的心情，準備首次錄製節目。

在宣告新開始的季節——春天，全新亮相的《The Seasons–朴寶劍的Cantabile》將於3月14日晚上10點（韓國時間）在KBS2首播。

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