热门音乐节目《The Seasons》李泳知→朴宝剑，「历代首位演员MC」诞生！！

热爱音乐的高人气演员「朴宝剑」将担任《The Seasons》的新一季主持人（MC），宣传海报公开了他完美帅气的脸蛋。

KBS2 综艺节目《The Seasons》是KBS深夜音乐节目中首次引入季度制的节目，自前年2月以《朴宰范的Drive》开启，接续《崔正勋的夜之公园》、《AKMU的今晚无眠》、《李孝利的红毯》、《ZICO的Artist》、《李泳知的Rainbow》等，每位风格迥异的MC都担任了音乐人与观众之间的桥梁角色。

如今，《The Seasons》第七季的主角揭晓，将由「历代首位演员」朴宝剑担任MC。在粉丝们提出的各种猜测标题中，从《朴宝剑的剑曜之夜》到《朴宝剑的去看星星吧》，最终确定的节目名称是《朴宝剑的Cantabile》。这个名称是热情满分的朴宝剑亲自提议的，源於音乐术语「cantabile」，意为「如歌唱般」。同时，这个名称也与他11年前出演的KBS2音乐剧《明天也要灿烂》相呼应。



演员朴宝剑自2011年通过电影《盲证》出道以来，一直在演戏的同时展现出对音乐的热爱，参与OST、发行音源、出演音乐剧等。此外，他还在《柳熙烈的写生簿》及《The Seasons–ZICO的Artist》中展现了出色的歌唱实力和钢琴演奏，与KBS深夜音乐节目结下了不解之缘。

▼〈去看星星吧〉：



▼《云画的月光》OST〈我的人〉：



虽然朴宝剑此前已经通过担任《音乐银行》MC，以及主持《百想艺术大奖》、《MAMA》等大型典礼证明了自己的出色主持实力，但这次是他首次正式担任定期音乐节目的MC。据悉，自小梦想成为歌手的朴宝剑一直以来都表达了对音乐人的尊敬，因此他也充满著热情和期待的心情，准备首次录制节目。

在宣告新开始的季节——春天，全新亮相的《The Seasons–朴宝剑的Cantabile》将於3月14日晚上10点（韩国时间）在KBS2首播。

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