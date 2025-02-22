IU & 朴寶劍攜手出演「中老年音樂節目」《歌謠舞台》，新穎宣傳Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》

今日據韓媒，IU與朴寶劍已確定出演KBS1音樂節目《歌謠舞台》，目前正準備錄製節目，為即將上線的Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》 展開別具一格的宣傳。

除了《歌謠舞台》外，IU與朴寶劍還預告出演多個人氣網路綜藝節目，包括張度練主持的《Salon Drip》、劉在錫主持的《藉口罷了》、劉寅娜主持的《You in Radio》等。



而《歌謠舞台》在其中顯得尤為獨特，因為這是一檔面向中老年觀眾、以勾起往昔回憶的trot和老歌為主的音樂節目，從1985年開播以來備受喜愛。據悉，兩位演員都希望展現出不同以往的全新形象、一致決定出演，有望通過獨特的宣傳策略吸引各年齡層的觀眾。



此外，《苦盡柑來遇見你》以濟州島為背景、以四季為章節，講述「倔強叛逆少女」愛純與「沉穩可靠男子」寬植的充滿冒險、豐富多彩的一生，為觀眾帶來深刻的感動。



該劇不僅有人氣明星IU和朴寶劍擔任主演，更集結《山茶花開時》《三流之路》編劇林恦賰和《未生》《信號Signal》《我的大叔》導演金元錫，強大陣容備受矚目。 IU飾演出生於濟州島、勇於抗爭命運的愛純，朴寶劍則飾演用行動代替言語、像鐵一樣堅定的寬植，展現與眾不同的可愛魅力。





《苦盡柑來遇見你》將分為春、夏、秋、冬四個篇章，每週公開四集，共持續四週。 該劇將於3月7日首播，而IU與朴寶劍出演的《歌謠舞台》則預計於3月內播出。



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