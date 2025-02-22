IU & 朴宝剑携手出演「中老年音乐节目」《歌谣舞台》，新颖宣传Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》

今日据韩媒，IU与朴宝剑已确定出演KBS1音乐节目《歌谣舞台》，目前正准备录制节目，为即将上线的Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》 展开别具一格的宣传。

除了《歌谣舞台》外，IU与朴宝剑还预告出演多个人气网路综艺节目，包括张度练主持的《Salon Drip》、刘在锡主持的《藉口罢了》、刘寅娜主持的《You in Radio》等。



而《歌谣舞台》在其中显得尤为独特，因为这是一档面向中老年观众、以勾起往昔回忆的trot和老歌为主的音乐节目，从1985年开播以来备受喜爱。据悉，两位演员都希望展现出不同以往的全新形象、一致决定出演，有望通过独特的宣传策略吸引各年龄层的观众。



此外，《苦尽柑来遇见你》以济州岛为背景、以四季为章节，讲述「倔强叛逆少女」爱纯与「沉稳可靠男子」宽植的充满冒险、丰富多彩的一生，为观众带来深刻的感动。



该剧不仅有人气明星IU和朴宝剑担任主演，更集结《山茶花开时》《三流之路》编剧林恦賰和《未生》《信号Signal》《我的大叔》导演金元锡，强大阵容备受瞩目。 IU饰演出生於济州岛、勇於抗争命运的爱纯，朴宝剑则饰演用行动代替言语、像铁一样坚定的宽植，展现与众不同的可爱魅力。





《苦尽柑来遇见你》将分为春、夏、秋、冬四个篇章，每周公开四集，共持续四周。 该剧将於3月7日首播，而IU与朴宝剑出演的《歌谣舞台》则预计於3月内播出。



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