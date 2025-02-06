秋泳愚家庭生活大曝光：走红后从回家「喊爸妈」变成「明星回来了」！爸爸竟是90年代超模

因热播剧《玉氏夫人传》而名声大噪的演员秋泳愚在电视剧杀青之际接受了采访，提及了家人，坦言出道当艺人全是父亲的建议。

《玉氏夫人传》讲述了外知部的玉泰容（林知衍/林智妍饰）和为了保护她不惜冒生命危险的男人千承辉（秋泳愚饰）之间的激烈生存骗局。 大结局以13.6%的收视率划下圆满的句号。

秋泳愚通过《玉氏夫人传》首次出演古装剧，并且这也是他第一次一人分饰两角，剧中成功地演绎了艺人男子千承辉和贵族家长子成允兼两个性格迥异的角色，获得了好评。 秋泳愚又在刚刚开播的的Netflix新剧《外伤重症中心》中亮相，表现获得好评，使他成为了新一代的热门演员。



由於秋泳愚的走红，民众们的视线自然聚焦在了他的家人身上，大家这才得知他的父亲竟是90年代的超模秋胜日。 对於父亲的身分，秋泳愚在采访中表示：「大家都很开心，觉得很有趣。 因为我，他们在家里不再觉得无聊，觉得挺好的。 周围的朋友也常常打电话给他们。 据说，爸妈也因为我和很久没联系的同学或者10年前认识的人重新通了电话，甚至出去吃饭了，这部份让我觉得最骄傲。」



추영우 아버지가

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当被问到家里的称呼是否有所改变时，秋泳愚回答道：「回到家里，我说『妈妈爸爸，我回来了』时，他们会说『哦，明星来了』那种感觉吧。 有时候他们拿著手机看我的新闻或采访，看到我进门时就赶紧藏起来。」

秋泳愚的亲弟弟因为担任了他的替身演员而引爆热议，弟弟、演员车正愚（本名秋正愚）在千承辉和成允兼同时出现在同一画面时替秋泳愚完成了一部份拍摄。 秋泳愚表示：「其实比起弟弟，我反而更紧张。 不过片场大家都非常欢迎他，觉得他很可爱。 正愚也很认真地准备了，表现得很好。 我和正愚都需要记住承和允兼的台词，虽然很紧张也很困难，但他做得很好，非常感谢他。 希望有一天能和他真正合作演出，那将是一次特别的经历。」



아놔 성윤겸이랑 닮은 사람으로 추영우 친동생 출연 pic.twitter.com/lOWrEciyCn — (@lovethisdrama) December 29, 2024

当提到弟弟车正愚为什么用「车」而不是「秋」作为艺名时，秋泳愚表示：「我叫秋泳愚，弟弟叫秋正愚，只有中间字不一样，而且长得也很像。 其实『秋』这个姓很特别，每次我去哪里，总会有50多岁的人在新闻出来之前就问『是不是你父亲以前是长发的秋姓模特？』这时候我就知道他们说的是我父亲，然后我就说『是我父亲』。 也是因为这个原因，正宇才改了艺名为『车』吧。 如果他先用『秋』的话，我可能就会改成『车泳愚』了。

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