SHINee珉豪勝負欲真的非凡！喝酒絕不喝解酒藥，因SJ希澈一句話90度鞠躬至今

SHINee珉豪「勝負欲」是出名的高，他近日登上《我家的熊孩子》宣傳首張正規專輯《CALL BACK》便聊到。

珉豪透露他和爸爸（知名足球教練崔允謙，1962生）與哥哥年年元旦都會舉行「酒量大賽」，2025年就要邁入第5屆，他還爆料第3屆哥哥喝完哭了就算失敗，至今全是爸爸拿下勝利，爸爸喝完隔天還能照常運動。三個人的酒量大概是一人平均5瓶燒酒，他相當有抱負地說要為2025年新的一屆好好做準備：「不能再輸了！」



雖然屢屢輸給爸爸，但珉豪絕不輸給酒！據說他有名言「我無法接受輸給酒」，還無法理解為何喝完酒要喝解酒藥，他解釋那是20幾歲的想法，雖然自己知道醉酒之後會出現舌頭打結等奇怪的行動，但他仍反對喝解酒藥，絕對要用用毅力撐過。到現在他還是不喝解酒藥，主持人徐章焄、申東燁問他若接到代言呢？他笑出來說：「那樣的話的話可能會改變……」



珉豪的勝負欲還用在親近的同公司前輩希澈身上？他說本來出道就知道要恭敬打招呼，但希澈竟然要他們不要那樣打招呼了，說：「反正等我們關係變好就不會就不會那麼打招呼了，十年後不那麼打招呼的話就不要打招呼了。」珉豪當時就承諾會十年如一，也確實做到了每次都90度鞠躬，到現在10幾年還是！他笑說：「希澈哥大概也後悔不該對無辜的人說不該的話，『沒想到是那麼執著的人！』」



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