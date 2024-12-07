SHINee珉豪胜负欲真的非凡！喝酒绝不喝解酒药，因SJ希澈一句话90度鞠躬至今

SHINee珉豪「胜负欲」是出名的高，他近日登上《我家的熊孩子》宣传首张正规专辑《CALL BACK》便聊到。

珉豪透露他和爸爸（知名足球教练崔允谦，1962生）与哥哥年年元旦都会举行「酒量大赛」，2025年就要迈入第5届，他还爆料第3届哥哥喝完哭了就算失败，至今全是爸爸拿下胜利，爸爸喝完隔天还能照常运动。三个人的酒量大概是一人平均5瓶烧酒，他相当有抱负地说要为2025年新的一届好好做准备：「不能再输了！」



虽然屡屡输给爸爸，但珉豪绝不输给酒！据说他有名言「我无法接受输给酒」，还无法理解为何喝完酒要喝解酒药，他解释那是20几岁的想法，虽然自己知道醉酒之后会出现舌头打结等奇怪的行动，但他仍反对喝解酒药，绝对要用用毅力撑过。到现在他还是不喝解酒药，主持人徐章焄、申东烨问他若接到代言呢？他笑出来说：「那样的话的话可能会改变……」



珉豪的胜负欲还用在亲近的同公司前辈希澈身上？他说本来出道就知道要恭敬打招呼，但希澈竟然要他们不要那样打招呼了，说：「反正等我们关系变好就不会就不会那么打招呼了，十年后不那么打招呼的话就不要打招呼了。」珉豪当时就承诺会十年如一，也确实做到了每次都90度鞠躬，到现在10几年还是！他笑说：「希澈哥大概也后悔不该对无辜的人说不该的话，『没想到是那么执著的人！』」



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