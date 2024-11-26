【多圖】孔劉透露出演《一箱情緣》的原因：因為是可以見到「吳海英」徐玄振的機會！

Netflix《一箱情緣》今日（26日）舉行製作發佈會，主演徐玄振、孔劉、趙伊健、鄭允荷等主演出席活動。

當天，徐玄振被問道出演《一箱情緣》的理由時表示：「劇本的行距很長，空白處多。不管怎麼表達都會有所不同，而且根據誰來表達也會有很大的變化，所以想嘗試一下。」



孔劉則回答道：「這部作品將愛情和人物關係的故事以稍微不同的紋理展現出來，根據不同的觀點出現各種解釋，這點也很有意思。最重要的是，這次是能夠見到我喜歡的『吳海英』的機會，所以我出演了。」而「吳海英」是徐玄振2016年在《又是吳海英》展現的人生角色，主持人也很有Sense的指出這是「吳海英」和「鬼怪」的相遇。

孔劉＆徐玄振也在拍照時間，上演花式比心 XD



《一箱情緣》是改編自韓國作家金呂玲創作的同名小說，由《我們的藍調時光》、《步步驚心：麗》金圭泰導演執導，《花郎》朴恩英編劇執筆。講述因湖邊浮出的旅行箱而開始被揭露的秘密婚介夫婦，以及旅行箱中一對男女可疑的結婚故事；故事背景設定為高級婚介服務，他們為顧客量身定製尋找合約期限只有一年的配偶，將在29日於 Netflix 上線。



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