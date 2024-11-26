【多图】孔刘透露出演《一箱情缘》的原因：因为是可以见到「吴海英」徐玄振的机会！

Netflix《一箱情缘》今日（26日）举行制作发布会，主演徐玄振、孔刘、赵伊健、郑允荷等主演出席活动。

当天，徐玄振被问道出演《一箱情缘》的理由时表示：「剧本的行距很长，空白处多。不管怎么表达都会有所不同，而且根据谁来表达也会有很大的变化，所以想尝试一下。」



孔刘则回答道：「这部作品将爱情和人物关系的故事以稍微不同的纹理展现出来，根据不同的观点出现各种解释，这点也很有意思。最重要的是，这次是能够见到我喜欢的『吴海英』的机会，所以我出演了。」而「吴海英」是徐玄振2016年在《又是吴海英》展现的人生角色，主持人也很有Sense的指出这是「吴海英」和「鬼怪」的相遇。

孔刘＆徐玄振也在拍照时间，上演花式比心 XD



《一箱情缘》是改编自韩国作家金吕玲创作的同名小说，由《我们的蓝调时光》、《步步惊心：丽》金圭泰导演执导，《花郎》朴恩英编剧执笔。讲述因湖边浮出的旅行箱而开始被揭露的秘密婚介夫妇，以及旅行箱中一对男女可疑的结婚故事；故事背景设定为高级婚介服务，他们为顾客量身定制寻找合约期限只有一年的配偶，将在29日於 Netflix 上线。



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