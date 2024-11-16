合體有望！Yerin偷偷暗示「GFRIEND十周年特別企劃」！開心說自己的生日是「包月」不是「趴月」太可愛！

女團GFRIEND出身的成員Yerin繼今年初1月來台後，今日相隔10個月再度來台會粉絲，他更表示自己非常開心也很努力準備了舞台，希望明日能展現給大家看。

Yerin表示努力練習了一首中文歌曲將在明天送給粉絲們，雖然她在錄音的其間有被老師稱讚中文發音很標準，但她仍然覺得困難之處就是中文的發音，唱歌是一整句可能還好一點，但如果想要一個字一個字念得很清楚，唱起來可能會有些死板，於是最後她決定按照自己的意思來呈現。問她記不記得哪句中文或是歌詞呢？她開心地說學到了自己出生的月份，是「包月」不是「趴月」！全場記者們也說明應該是「八月」，讓Yerin又上了一課。



不過接下來也請Yerin念一下最近很夯的台灣劇集《影后》中的一句「交出你的power！」，她一次到位說得相當標準，更詳細問記者「這句話應該用什麼樣的語氣來表現呢？」大家請她用充滿熱血的方式明日對粉絲們喊話，她練習了幾次都非常到位，也期待明日展現給粉絲看。



現在已經來到2024年末，不知道Yerin接下來有什麼計畫？她開心透露著明年就是GFRIEND出道10周年的日子，所以正在努力著GFRIEND十周年的特別企劃。想起已經出道10年，Yerin也感覺到自己的成長，他笑著說以往自己在GFRIEND成員之間，算是話少也不太會講話的一位，有成員能夠Cover他，現在他已經是solo歌手，必須自己回答所有問題，他也很自豪已經能夠與記者四目相交好好回答問題了，成長了不少。



問到Yerin想挑戰的目標？她表示在新的迷你專輯嘗試了很多概念與造型，有機會也會繼續挑戰戲劇演出，想要有機會演出一家的老么女兒那樣的角色。問她是否願意來演出台灣戲劇作品呢？她更立即比出一個打電話的手勢，說著「請聯絡我〜」



Yerin來台的時間正值颱風來襲，她表示也查過天氣預報知道會下雨，不過很慶幸自己搭機抵達台灣時是晴天，但訪談的時候正好是16日晚上，記者也提醒Yerin台北正下著雨，她笑說自己就是自帶雨水的體質，到各個城市都會下雨，所以今日只是又再度印證了這個說法。最後她感性對台粉喊話，相隔10個 月就來跟大家見面，Yerin說自己也算是守信用的人吧！之後也會繼續努力，希望常常能夠來與大家相見，還用標準中文說著「我愛你」傳達心意給粉絲們。

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