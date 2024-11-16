合体有望！Yerin偷偷暗示「GFRIEND十周年特别企划」！开心说自己的生日是「包月」不是「趴月」太可爱！

女团GFRIEND出身的成员Yerin继今年初1月来台后，今日相隔10个月再度来台会粉丝，他更表示自己非常开心也很努力准备了舞台，希望明日能展现给大家看。

Yerin表示努力练习了一首中文歌曲将在明天送给粉丝们，虽然她在录音的其间有被老师称赞中文发音很标准，但她仍然觉得困难之处就是中文的发音，唱歌是一整句可能还好一点，但如果想要一个字一个字念得很清楚，唱起来可能会有些死板，於是最后她决定按照自己的意思来呈现。问她记不记得哪句中文或是歌词呢？她开心地说学到了自己出生的月份，是「包月」不是「趴月」！全场记者们也说明应该是「八月」，让Yerin又上了一课。



不过接下来也请Yerin念一下最近很夯的台湾剧集《影后》中的一句「交出你的power！」，她一次到位说得相当标准，更详细问记者「这句话应该用什么样的语气来表现呢？」大家请她用充满热血的方式明日对粉丝们喊话，她练习了几次都非常到位，也期待明日展现给粉丝看。



现在已经来到2024年末，不知道Yerin接下来有什么计画？她开心透露著明年就是GFRIEND出道10周年的日子，所以正在努力著GFRIEND十周年的特别企划。想起已经出道10年，Yerin也感觉到自己的成长，他笑著说以往自己在GFRIEND成员之间，算是话少也不太会讲话的一位，有成员能够Cover他，现在他已经是solo歌手，必须自己回答所有问题，他也很自豪已经能够与记者四目相交好好回答问题了，成长了不少。



问到Yerin想挑战的目标？她表示在新的迷你专辑尝试了很多概念与造型，有机会也会继续挑战戏剧演出，想要有机会演出一家的老么女儿那样的角色。问她是否愿意来演出台湾戏剧作品呢？她更立即比出一个打电话的手势，说著「请联络我〜」



Yerin来台的时间正值台风来袭，她表示也查过天气预报知道会下雨，不过很庆幸自己搭机抵达台湾时是晴天，但访谈的时候正好是16日晚上，记者也提醒Yerin台北正下著雨，她笑说自己就是自带雨水的体质，到各个城市都会下雨，所以今日只是又再度印证了这个说法。最后她感性对台粉喊话，相隔10个 月就来跟大家见面，Yerin说自己也算是守信用的人吧！之后也会继续努力，希望常常能够来与大家相见，还用标准中文说著「我爱你」传达心意给粉丝们。

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