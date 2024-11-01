韓韶禧購豪宅被揭「謊報年齡小一歲」！首度透露苦衷：因母親遭通緝被迫輟學一年，辛酸家庭史公開

韓韶禧近日購房時被發現登記年齡與公開年齡不符，所屬社向媒體解釋了其中原委，竟牽涉到母親當年的詐欺案件，令小小的她無法正常讀書。

韓韶禧出道以來的官方資料都是寫1994年出生，也就是今年滿剛好30周歲。 然而，今年8月她以52.4億韓元在僅有8戶的新竣工豪華社區Arcadia Signature購入大型公寓、與玄彬孫藝真夫妻等名人成為鄰居，隨即有人發現她在登記文件中的出生時間並非1994年、而是1993年，質疑她刻意隱瞞真實年齡、讓自己「年輕一歲」。



對此，韓韶禧所屬社9ato娛樂透露了她為何被迫以1994年生的身份生活，其背景牽涉到母親的詐欺案件。

韓韶禧向10Asia透露，她讀小學4年級時因為母親被通緝而被迫搬到蔚山，之後暫停學業、在家裡度過了一年，直到母親被捕入獄，她才回到原州重新入讀四年級。 因為從小學4年級開始一直和1994年生的人在一起，於是便以1994年生的身份進入娛樂圈。



事實上，韓韶禧的母親申某最近仍在監禁中。 申某自2021年到今年8月底，以「掛名老闆」方式在蔚山、原州等地的12家網咖運營非法賭博網站，於9月3日因相關嫌疑被拘捕。當時韓韶禧所屬社表示，這是申某的個人行為、與韓韶禧無關，韓韶禧也是透過新聞得知此事，心情十分痛苦。

最近韓韶禧和全鐘瑞越走越近，兩人一直被視為1994年生的同齡好友，不久前還敲定共同主演新劇《Project Y》（Y計劃）。 事實上她比全鐘瑞大一歲，是今年31周歲的歐尼（姐姐）。



此外，韓韶禧近期活動頻繁，與朴敘俊一同主演的Netflix劇集《京城怪物2》於上月27日上線，與韓海仁聯袂主演的電影《暴雪》也於10月23日上映，飾演敢愛敢恨的高中明星，首次進軍大螢幕便貢獻女女初吻戲碼。



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