韩韶禧购豪宅被揭「谎报年龄小一岁」！首度透露苦衷：因母亲遭通缉被迫辍学一年，辛酸家庭史公开

韩韶禧近日购房时被发现登记年龄与公开年龄不符，所属社向媒体解释了其中原委，竟牵涉到母亲当年的诈欺案件，令小小的她无法正常读书。

韩韶禧出道以来的官方资料都是写1994年出生，也就是今年满刚好30周岁。 然而，今年8月她以52.4亿韩元在仅有8户的新竣工豪华社区Arcadia Signature购入大型公寓、与玄彬孙艺真夫妻等名人成为邻居，随即有人发现她在登记文件中的出生时间并非1994年、而是1993年，质疑她刻意隐瞒真实年龄、让自己「年轻一岁」。



对此，韩韶禧所属社9ato娱乐透露了她为何被迫以1994年生的身份生活，其背景牵涉到母亲的诈欺案件。

韩韶禧向10Asia透露，她读小学4年级时因为母亲被通缉而被迫搬到蔚山，之后暂停学业、在家里度过了一年，直到母亲被捕入狱，她才回到原州重新入读四年级。 因为从小学4年级开始一直和1994年生的人在一起，於是便以1994年生的身份进入娱乐圈。



事实上，韩韶禧的母亲申某最近仍在监禁中。 申某自2021年到今年8月底，以「挂名老板」方式在蔚山、原州等地的12家网咖运营非法赌博网站，於9月3日因相关嫌疑被拘捕。当时韩韶禧所属社表示，这是申某的个人行为、与韩韶禧无关，韩韶禧也是透过新闻得知此事，心情十分痛苦。

最近韩韶禧和全钟瑞越走越近，两人一直被视为1994年生的同龄好友，不久前还敲定共同主演新剧《Project Y》（Y计划）。 事实上她比全钟瑞大一岁，是今年31周岁的欧尼（姐姐）。



此外，韩韶禧近期活动频繁，与朴叙俊一同主演的Netflix剧集《京城怪物2》於上月27日上线，与韩海仁联袂主演的电影《暴雪》也於10月23日上映，饰演敢爱敢恨的高中明星，首次进军大萤幕便贡献女女初吻戏码。



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