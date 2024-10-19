《淚之女王》大熱卻虧本？ ！主演金秀賢&金智媛片酬太高「每集上看4億」，製作公司股價跌不停

韓國最大的電視劇製作公司Studio Dragon今年上半年推出《淚之女王》，本土收視率創新高、在海外也賺足關注，然而製作方沒有因該劇嘗到甜頭，反而第三季度業績有嚴重下降趨勢。

《淚之女王》由兩大韓流明星金秀賢和金智媛領銜主演，今年3月開播後話題度和收視率居高不下，最終以大結局24.85%的全國平均收視率創下tvN歷代收視率最高紀錄。



根據三星證券10月18日的報告，Studio Dragon第三季度的銷售額預計將比去年同期減少47.7%、僅達到1137億韓元，營業利潤更是大幅下降91.1%、僅有19億韓元，遠低於市場預期。

除了缺乏大製作作品、縮減製作數量外，《淚之女王》的高昂製作成本也對業績產生了重大影響。《淚之女王》為16集劇，每集製作費用約35億韓元、總製作費高達560億韓元，單是第三季度的攤銷費用就高達100億韓元。

而製作費用中佔最大比例的就是演員片酬。 據業內人士透露，主演級演員每集的出演費已達3億至4億韓元。



近幾年韓劇製作成本一再上升，之前每集只要3到4億韓元，現在基本都要每集10億起跳，每集20億也越來越常見。 如果有一線演員加盟，製作費就不可能低於每集10億。 由於製作成本提高，電視劇盈利變得愈加困難。

與此同時，Studio Dragon也預計今年的利潤將減半，目前股價也已腰斬。 前三年還逼近10萬韓元的股價，到10月18日已暴跌至3萬6250韓元，公司市值亦從超過2兆韓元縮水至1兆韓元左右。 由於業績預期未達標，各證券公司紛紛將Studio Dragon的目標股價調低至5萬韓元。

也有人提出不同看法，如果啟用「CP值高」的新人演員，恐怕連播出機會都等不到，製片公司只會虧損更多；片酬應該已在開拍之前談妥，與其責怪演員，不如請編劇拿出更有說服力的劇本。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞