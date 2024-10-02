【韩网热门】边佑锡代言近况！网友：怎么能做到每个品牌都拍出完全不同氛围感的？

演员边佑锡凭藉今年上半年的一部《背著善宰跑》中的男主角「善宰」一角一夜爆红，成为当下亚洲娱乐圈人气最旺的男星之一，身价暴增的同时，广告接到手软。

韩网theqoo上有网友总结了边佑锡目前的代言状况，手握十多个高知名度品牌，囊括金融、护肤品、食品、彩妆、生活等各大领域。

P1. DISCOVERY



P2. PHYSIOGEL



P3. EUTHYMOL



P4. STAND BY ME



P5. NH农协银行



P6. NH农协CARD



P7. 倩碧



P8. 八道拌面



P9. DASHU



P10. Baskin Robbins



P11. TAMBURINS



P12. Jobkorea和Albamon



P13. iloom



韩国网友评论：

1.好会选广告，期待illom的广告

2. 大发，多拍点

3. 这么多广告，而且几乎都是不同类型

4. 好适合他，每个广告感觉都不同，让人惊讶

5. 人们常说的人生反转就在一瞬间就是这个意思啊

6. 你到底什么时候拍新剧啊

7. 最适合美妆广告，不过每个代言氛围都不同

8. 我是厂商也会用他的，颜值、身材都很好，魅力大，粉丝群也庞大

9. 感觉都很合适，每个氛围感都不同，太会拍了，不愧是专业模特儿， TAMBURINS也太帅了吧

10. 演员真的能一夜爆红啊

11. 我广告圈的朋友说他本人就很干练、温柔，业界很喜欢他，这是朋友很久之前告诉我的，最近看到边佑锡的广告觉得好神奇啊，业界调查也是第一名

12. 我除了STAND BY ME和打工网站之外，全都有了

13. 最爱DISCOVERY的广告，在他大火之前就抓住了他

14. 能拍出这么多氛围感也是厉害

15. 我没觉得他演技有多好，但是广告怎么拍得这么好啊，每一个感觉都不同，神奇

16. 形象多变，很会演绎各种风格，品牌也都很棒

17. 都没有新戏的消息，只做广告明星也可以吧

18. 身材太好了，让人体会到了看广告的快乐

19. 应该挣了不少钱吧

20. 我以为他会接很多服饰类广告，没想到美妆、护肤品广告最多，超出了我的预料

21. 因为皮肤好才护肤品广告吧

22. 模特出身不是随便说说的

23. 期待他未来的发展

24. 魅力太绝了，怎么能消化得这么好

原文：https://theqoo.net/square/3426116152

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