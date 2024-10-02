【韩网热门】边佑锡代言近况！网友：怎么能做到每个品牌都拍出完全不同氛围感的？

演员边佑锡凭藉今年上半年的一部《背著善宰跑》中的男主角「善宰」一角一夜爆红，成为当下亚洲娱乐圈人气最旺的男星之一，身价暴增的同时，广告接到手软。
韩网theqoo上有网友总结了边佑锡目前的代言状况，手握十多个高知名度品牌，囊括金融、护肤品、食品、彩妆、生活等各大领域。
韩国网友评论：
1.好会选广告，期待illom的广告
2. 大发，多拍点
3. 这么多广告，而且几乎都是不同类型
4. 好适合他，每个广告感觉都不同，让人惊讶
5. 人们常说的人生反转就在一瞬间就是这个意思啊
6. 你到底什么时候拍新剧啊
7. 最适合美妆广告，不过每个代言氛围都不同
8. 我是厂商也会用他的，颜值、身材都很好，魅力大，粉丝群也庞大
9. 感觉都很合适，每个氛围感都不同，太会拍了，不愧是专业模特儿， TAMBURINS也太帅了吧
10. 演员真的能一夜爆红啊
11. 我广告圈的朋友说他本人就很干练、温柔，业界很喜欢他，这是朋友很久之前告诉我的，最近看到边佑锡的广告觉得好神奇啊，业界调查也是第一名
12. 我除了STAND BY ME和打工网站之外，全都有了
13. 最爱DISCOVERY的广告，在他大火之前就抓住了他
14. 能拍出这么多氛围感也是厉害
15. 我没觉得他演技有多好，但是广告怎么拍得这么好啊，每一个感觉都不同，神奇
16. 形象多变，很会演绎各种风格，品牌也都很棒
17. 都没有新戏的消息，只做广告明星也可以吧
18. 身材太好了，让人体会到了看广告的快乐
19. 应该挣了不少钱吧
20. 我以为他会接很多服饰类广告，没想到美妆、护肤品广告最多，超出了我的预料
21. 因为皮肤好才护肤品广告吧
22. 模特出身不是随便说说的
23. 期待他未来的发展
24. 魅力太绝了，怎么能消化得这么好
原文：https://theqoo.net/square/3426116152
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