《模範計程車》李帝勳舞台上突然暴衝大喊「你是我的寶貝」！許願合作桂綸鎂與許光漢

演出多部人氣韓劇《Signal信號》《模範計程車》《搜查班長1958》演員李帝勳今日第三度訪台，並於晚間在台北與粉絲們見面。非常寵粉的他為台北場次送上了多句中文土味情話，讓粉絲們相當陶醉其中。

李帝勳穿著雪白外套現身觀眾席，搭配著抒情歌曲慢慢移動腳步，與在場粉絲們近距離打招呼，讓粉絲們相當驚喜，李帝勳表示自從上次來台之後，一直都希望能夠再度來到台灣，終於等到今日，讓他相當興奮，也趕緊送上中文問候「見到大家很高興，我愛你」。他也分享了最近上映的電影《絕地逃生》，也對於很多觀眾們在網路上的評價相當開心，帶著感恩的心情來這裡與大家見面。



李帝勳除了身為演員，本身也是一位電影愛好者，興趣就是到電影院去觀賞電影，不過最近他也從身邊的朋友開始感受到，大家造訪電影院的次數越來越少，為了不讓一些電影院消失，並向大家介紹一些獨立電影，於是設立了YT頻道「帝勳之家」，也公開了自己有一部電影，希望能有機會與觀眾們一起進電影去看，就是蔡明亮導演的電影《不散》。

接下來李帝勳也透過粉絲們的便利貼提問，抽出幸運粉絲回答問題，並且送上一顆簽名的蘋果，誠意滿滿。並且主辦方還準備了許多中文土味情話，讓李帝勳用中文向大家唸出來，他也努力向大家說出「你是我的巧克力 」「每天想你一百遍 」「距離不是問題 你離我不夠近才是問題」「你們是哪裡人 是我的心上人」等等，讓粉絲們覺得相當心動。



而當這一環節告一段落，主持人請他回到後台換衣服時，李帝勳突然跑到舞台左右兩側，說自己不想下台，也大喊剛學到的「你是我的寶貝」告白台粉，李帝勳說自己視力很好，粉絲們的臉他都看得很清楚，讓他更不想結束這環節。換上另一套衣服之後，李帝勳也為大家再送上一首抒情歌曲，雖然有一點點小出錯，不過瑕不掩瑜，還是贏得了滿場粉絲們的歡呼。



李帝勳也透過選擇題小遊戲，來測試大家對他的了解程度，並且透露自己想要合作的台灣明星，就是《不能說的秘密》的女主角桂綸鎂，以及正在服役中的許光漢，李帝勳也向許光漢喊話，要健康退伍，也希望之後有機會在作品中相見。

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