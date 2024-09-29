《模范计程车》李帝勋舞台上突然暴冲大喊「你是我的宝贝」！许愿合作桂纶镁与许光汉

演出多部人气韩剧《Signal信号》《模范计程车》《搜查班长1958》演员李帝勋今日第三度访台，并於晚间在台北与粉丝们见面。非常宠粉的他为台北场次送上了多句中文土味情话，让粉丝们相当陶醉其中。

李帝勋穿著雪白外套现身观众席，搭配著抒情歌曲慢慢移动脚步，与在场粉丝们近距离打招呼，让粉丝们相当惊喜，李帝勋表示自从上次来台之后，一直都希望能够再度来到台湾，终於等到今日，让他相当兴奋，也赶紧送上中文问候「见到大家很高兴，我爱你」。他也分享了最近上映的电影《绝地逃生》，也对於很多观众们在网路上的评价相当开心，带著感恩的心情来这里与大家见面。



李帝勋除了身为演员，本身也是一位电影爱好者，兴趣就是到电影院去观赏电影，不过最近他也从身边的朋友开始感受到，大家造访电影院的次数越来越少，为了不让一些电影院消失，并向大家介绍一些独立电影，於是设立了YT频道「帝勋之家」，也公开了自己有一部电影，希望能有机会与观众们一起进电影去看，就是蔡明亮导演的电影《不散》。

接下来李帝勋也透过粉丝们的便利贴提问，抽出幸运粉丝回答问题，并且送上一颗签名的苹果，诚意满满。并且主办方还准备了许多中文土味情话，让李帝勋用中文向大家念出来，他也努力向大家说出「你是我的巧克力 」「每天想你一百遍 」「距离不是问题 你离我不够近才是问题」「你们是哪里人 是我的心上人」等等，让粉丝们觉得相当心动。



而当这一环节告一段落，主持人请他回到后台换衣服时，李帝勋突然跑到舞台左右两侧，说自己不想下台，也大喊刚学到的「你是我的宝贝」告白台粉，李帝勋说自己视力很好，粉丝们的脸他都看得很清楚，让他更不想结束这环节。换上另一套衣服之后，李帝勋也为大家再送上一首抒情歌曲，虽然有一点点小出错，不过瑕不掩瑜，还是赢得了满场粉丝们的欢呼。



李帝勋也透过选择题小游戏，来测试大家对他的了解程度，并且透露自己想要合作的台湾明星，就是《不能说的秘密》的女主角桂纶镁，以及正在服役中的许光汉，李帝勋也向许光汉喊话，要健康退伍，也希望之后有机会在作品中相见。

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