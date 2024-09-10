李泳知接棒Zico擔任《The Seasons》新任MC！《雖沒菜》剛播又有新節目可看啦！

今（9）日有消息，李泳知確定接棒Zico成為《The Seasons》新一任MC。

《The Seasons》是檔採季播方式的音樂脫口秀節目，節目形式仿《柳喜烈的寫生簿》，從去年《朴載範的Drive》開始每季都有不同主持人，朴載範（Jay Park）接著是Jannabi崔政勳、AKMU（樂童音樂家）、李孝利與Zico，讓不同的音樂人擔任MC訪問各色音樂人，帶來精彩的故事與表演。《Zico的Artist》6日畫下句點，節目中曾公開下一季MC的劇透，原來就是曾到訪做客的李泳知，電視台KBS已展開活動讓觀眾猜猜李泳知接棒的節目名字為何，猜中可獲得首次錄影門票。



李泳知既是歌謠界實力Rapper，也是綜藝界大勢人物，主持的高人氣YouTube節目《雖然沒有準備什麼菜》（雖沒菜）上月才開播，粉絲很快就可以迎來她的全新一檔節目了。從歌謠界前輩到新人，李泳知將在《The Seasons》訪問多樣的音樂人，與他們碰撞新化學反應。



李泳知主持的新一季《The Seasons》將在27日晚間10點於KBS 2TV首播。順帶一提，今天也是李泳知22歲生日！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞