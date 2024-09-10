李泳知接棒Zico担任《The Seasons》新任MC！《虽没菜》刚播又有新节目可看啦！

今（9）日有消息，李泳知确定接棒Zico成为《The Seasons》新一任MC。

《The Seasons》是档采季播方式的音乐脱口秀节目，节目形式仿《柳喜烈的写生簿》，从去年《朴载范的Drive》开始每季都有不同主持人，朴载范（Jay Park）接著是Jannabi崔政勋、AKMU（乐童音乐家）、李孝利与Zico，让不同的音乐人担任MC访问各色音乐人，带来精彩的故事与表演。《Zico的Artist》6日画下句点，节目中曾公开下一季MC的剧透，原来就是曾到访做客的李泳知，电视台KBS已展开活动让观众猜猜李泳知接棒的节目名字为何，猜中可获得首次录影门票。



李泳知既是歌谣界实力Rapper，也是综艺界大势人物，主持的高人气YouTube节目《虽然没有准备什么菜》（虽没菜）上月才开播，粉丝很快就可以迎来她的全新一档节目了。从歌谣界前辈到新人，李泳知将在《The Seasons》访问多样的音乐人，与他们碰撞新化学反应。



李泳知主持的新一季《The Seasons》将在27日晚间10点於KBS 2TV首播。顺带一提，今天也是李泳知22岁生日！



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