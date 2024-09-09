《好搭檔》國民惡男池承炫連劉在錫都認證！登上《You Quiz》回顧自己的無名時期過往

本週的《You Quiz》劉在錫將在節目中訪問最近人氣韓劇《好搭檔》中的國民惡男池承炫，劇中他飾演女主角張娜拉的先生，雖然張娜拉原本苦苦哀求不要離婚，他卻劈腿劇中張娜拉的秘書，後來小三要求結婚他更是拒絕，令觀眾們看得拳頭都硬了。

《You Quiz》將邀請池承炫擔任嘉賓出演，演出過很多作品的池承炫，以外形來說的確有點偏向反派角色的臉孔。他在電視劇中從第一集就被發現有不倫情事，更拍影片向全國觀眾道歉，引發眾怒。而參加節目的池承炫，事前已對於劉在錫及曹世鎬做了許多事前調查，令劉大神都驚訝表示「能夠在兩個家庭生活的人果然很不簡單」。



劉在錫還注意到池承炫的出道作品就叫做《風》，正好韓文的出軌說法中也有風這個字，於是劉在錫說「還真是跟這個單字密不可分」，讓池承炫趕緊說明清楚。他也回顧了自己漫長的無名時期，大約有7、8年的時間他並沒有所屬公司協助進行活動。而在2016年《太陽的後裔》播出後，還覺得這部作品可能是他的最後遺作。



曾經覺得自己不適合演員之路的他，在節目中也讀了一下自己的日記，不過這些過往也讓他哽咽險些落淚，詳細節目內容將於9月11日晚間播出。



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