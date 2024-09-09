《好搭档》国民恶男池承炫连刘在锡都认证！登上《You Quiz》回顾自己的无名时期过往

本周的《You Quiz》刘在锡将在节目中访问最近人气韩剧《好搭档》中的国民恶男池承炫，剧中他饰演女主角张娜拉的先生，虽然张娜拉原本苦苦哀求不要离婚，他却劈腿剧中张娜拉的秘书，后来小三要求结婚他更是拒绝，令观众们看得拳头都硬了。

《You Quiz》将邀请池承炫担任嘉宾出演，演出过很多作品的池承炫，以外形来说的确有点偏向反派角色的脸孔。他在电视剧中从第一集就被发现有不伦情事，更拍影片向全国观众道歉，引发众怒。而参加节目的池承炫，事前已对於刘在锡及曹世镐做了许多事前调查，令刘大神都惊讶表示「能够在两个家庭生活的人果然很不简单」。



刘在锡还注意到池承炫的出道作品就叫做《风》，正好韩文的出轨说法中也有风这个字，於是刘在锡说「还真是跟这个单字密不可分」，让池承炫赶紧说明清楚。他也回顾了自己漫长的无名时期，大约有7、8年的时间他并没有所属公司协助进行活动。而在2016年《太阳的后裔》播出后，还觉得这部作品可能是他的最后遗作。



曾经觉得自己不适合演员之路的他，在节目中也读了一下自己的日记，不过这些过往也让他哽咽险些落泪，详细节目内容将於9月11日晚间播出。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻