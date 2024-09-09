申惠善身高太高！185公分的李陣郁拍《致我的解離》海報得踩木箱，本來她還想展現「禮儀腿」XD

由申惠善、李陣郁、姜勳、趙慧珠主演的《致我的解離》即將在23日首播，近日也陸續公開劇照、拍攝花絮等。

公開的海報拍攝花絮中，申惠善和李陣郁勾手站在一起，李陣郁就說：「我得再高一點！」結果申惠善馬上「紳士腿」說：「我下去吧！前輩你就站著！」但李陣郁擔心她姿勢不舒服又說：「不～你站起來！我踩木箱就好了。」雖然申惠善一直表示自己沒關係，但...最後李陣郁還是踩了箱子，竟然是女演員太高讓男演員感到有壓力（？ 而李陣郁的身高是185公分，申惠善的官方身高是172公分，感覺是把身高改矮了 XD



想起之前金泰希特別出演《歡迎回到三達里》時，她看到身高172公分的申惠善就很驚訝地說：「不是...妳個子怎麼這麼高？我好像是在和男演員說話。」申惠善聽到也開玩笑說：「那下次和我一起拍部愛情劇吧！」



而《致我的解離》講述因內心深處的傷痛而煥然一新的新聞主播恩好（申惠善 飾）和她隱藏內心傷痛的前男友賢武（李陣郁 飾）之間重新治癒彼此的故事。劇中，申惠善將飾演「朱恩好」和「朱惠利」兩個極端的角色，她會展現什麼樣全新面貌，也備受期待！



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