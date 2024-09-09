申惠善身高太高！185公分的李阵郁拍《致我的解离》海报得踩木箱，本来她还想展现「礼仪腿」XD

由申惠善、李阵郁、姜勋、赵慧珠主演的《致我的解离》即将在23日首播，近日也陆续公开剧照、拍摄花絮等。

公开的海报拍摄花絮中，申惠善和李阵郁勾手站在一起，李阵郁就说：「我得再高一点！」结果申惠善马上「绅士腿」说：「我下去吧！前辈你就站著！」但李阵郁担心她姿势不舒服又说：「不～你站起来！我踩木箱就好了。」虽然申惠善一直表示自己没关系，但...最后李阵郁还是踩了箱子，竟然是女演员太高让男演员感到有压力（？ 而李阵郁的身高是185公分，申惠善的官方身高是172公分，感觉是把身高改矮了 XD



想起之前金泰希特别出演《欢迎回到三达里》时，她看到身高172公分的申惠善就很惊讶地说：「不是...你个子怎么这么高？我好像是在和男演员说话。」申惠善听到也开玩笑说：「那下次和我一起拍部爱情剧吧！」



而《致我的解离》讲述因内心深处的伤痛而焕然一新的新闻主播恩好（申惠善 饰）和她隐藏内心伤痛的前男友贤武（李阵郁 饰）之间重新治愈彼此的故事。剧中，申惠善将饰演「朱恩好」和「朱惠利」两个极端的角色，她会展现什么样全新面貌，也备受期待！



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