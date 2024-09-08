邊佑錫新廣告超有誠意！第一視角海外旅遊約會，帶觀眾體驗「三分鐘美好人生」

邊佑錫憑《背著善宰跑》爆紅後接代言接到手軟，拍的諸多廣告已陸續上線，其中最新公開的農協銀行代言讓人眼前一亮，從內容企劃到時長都讓粉絲超級心動~

韓國農協銀行今年7月初宣佈簽約邊佑錫為新代言人，與高允貞一起擔任雙代言。 昨日公開了邊佑錫最新拍攝的簽帳卡廣告，為強調該產品在外國也能方便使用的優點，廣告概念設定為「與邊佑錫一起出國旅行」的vlog，代入感超強~

鏡頭以「女友視角」即第一視角拍攝，邊佑錫為「女友」計劃了浪漫的異國之旅，從啟程、搭飛機到落地後的逛街、送花、晚餐、煙火，每個細節都貼心至極。 邊佑錫：「我們什麼都不要擔心，好好地玩耍吧！我有太多想為妳做的事。」



最後還甜蜜告白：「我可以在旁邊照顧妳嗎？ 可以嗎？」 這眼神誰能拒絕啦！XD



韓網友紛紛對這支廣告讚賞不已，開玩笑說「好像真的和他一起旅行了... 雖然只有3分鐘，仍是度過了幸福的生活」「已循環播放一小時kkk」「農協銀行的老師請受我一拜」「完全掌握了郵筒們的需求」（*「郵筒」是邊佑錫粉絲的愛稱）「邊佑錫的魅力和銀行卡的優惠全部展現出來，真的是傑作」。



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