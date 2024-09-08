边佑锡新广告超有诚意！第一视角海外旅游约会，带观众体验「三分钟美好人生」

边佑锡凭《背著善宰跑》爆红后接代言接到手软，拍的诸多广告已陆续上线，其中最新公开的农协银行代言让人眼前一亮，从内容企划到时长都让粉丝超级心动~

韩国农协银行今年7月初宣布签约边佑锡为新代言人，与高允贞一起担任双代言。 昨日公开了边佑锡最新拍摄的签帐卡广告，为强调该产品在外国也能方便使用的优点，广告概念设定为「与边佑锡一起出国旅行」的vlog，代入感超强~

镜头以「女友视角」即第一视角拍摄，边佑锡为「女友」计划了浪漫的异国之旅，从启程、搭飞机到落地后的逛街、送花、晚餐、烟火，每个细节都贴心至极。 边佑锡：「我们什么都不要担心，好好地玩耍吧！我有太多想为你做的事。」



最后还甜蜜告白：「我可以在旁边照顾你吗？ 可以吗？」 这眼神谁能拒绝啦！XD



韩网友纷纷对这支广告赞赏不已，开玩笑说「好像真的和他一起旅行了... 虽然只有3分钟，仍是度过了幸福的生活」「已循环播放一小时kkk」「农协银行的老师请受我一拜」「完全掌握了邮筒们的需求」（*「邮筒」是边佑锡粉丝的爱称）「边佑锡的魅力和银行卡的优惠全部展现出来，真的是杰作」。



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