D.O都敬秀没有偷亲啦！李泳知曝「Small Girl」MV拍摄花絮：「拍摄画面都经过事前协调」

日前李泳知最新歌曲「Small Girl」MV找来D.O都敬秀合作，除了曲风可爱以外，MV最后都敬秀还偷偷在她脸颊上亲了一下，让李泳知立刻在沙滩上狂奔，还用力甩开D.O的手，李泳知在节目中提到了这个镜头的幕后花絮。

李泳知最新歌曲「Small Girl」获得热烈回响，她与D.O两人也在上周末的台北见面会舞台合体演唱这首歌曲，而李泳知更是在舞台上与都敬秀保持超远的安全距离，还笑说自己「不想那么早死」，令都敬秀哭笑不得。25日李泳知也透过YT频道「频道十五夜」节目与罗PD进行直播，并提到这首歌曲MV拍摄时的花絮小故事。



节目中她与罗PD一同观赏著「Small Girl」这歌曲的MV，当看到了最近造成话题的场面，都敬秀在她脸颊上亲了一下，李泳知表示这个镜头总是让她看著看著感到内疚，而且当时她一边狂奔还一边对导演说她做不到，结果这部分也被剪入MV中了，让李泳知感到相当慌张。罗PD更加码表示，李泳知是非常害羞的，直到现在提起这事情还是大汗淋漓，还说李泳知其实有种没办法直视男生眼睛的病～



大家不禁想问「都敬秀的亲吻是即兴演出吗」，李泳知则直白表示，希望大家多多投入在MV中所以刻意不提到，但她觉得这个问题现在有可能危及到自己的生命了，於是她表示演出内容都是事先协议好的，不是即兴表演。罗PD则问说是不是都敬秀希望演出这桥段的呢，李泳知说这并非演出者决定的，而是剧本中的一部分，她也提到自己真的不想那么早死，不想走出去被石头打，所以也向导演提出「没有这段也没关系」。



不过大家对这MV的反应相当热烈，李泳知仍然相当害怕粉丝们会生气，虽然也曾考量过是否要坚持请导演删掉这段落，幸好保留了让大家看见两人可爱的互动。

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