「2024韓國人最喜愛歌手」調查結果公開！一位是當之無愧「國民實力人氣派」，BTS V服兵役人氣不減、偶像團唯一單獨上榜

韓國輿論調查公司蓋洛普今年3月22日至4月5日向全國1777名13歲以上居民發起調查，請每個人選出1位最喜愛的歌手，結果林英雄以10.3%得票率高居第一。

排在第二和第三的分別是是IU（9.0%）和BTS防彈少年團（4.9%）：





第四至第十依次是羅勳兒（4.0%）、NewJeans（3.5%）、張允瀞（3.4%）、陳成（2.7%）、永卓（2.4%）、宋歌人（2.4%）、BLACKPINK（2.2%）。 IU出道至今12年仍保持極高的國民度，女團NewJeans則出道不到2年就擁有大眾知名度，以不同角度證實了各自的實力和人氣。



細分來看，不同年齡層受眾偏愛的歌手不盡相同，13至39歲男性、19歲至29歲女性受眾最為偏愛IU，40歲以上女性受眾中人氣最高的是林英雄，13至18歲女性受眾喜愛BTS防彈少年團的比例最高。



值得註意的是，大部份偶像團都是以團體身份上榜，唯獨V以個人身份打進13至18歲女性受眾TOP 5榜單。 而且V去年12月剛剛入伍開始服兵役，活動空白期仍有如此高人氣，格外令人刮目相看。



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