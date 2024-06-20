「2024韩国人最喜爱歌手」调查结果公开！一位是当之无愧「国民实力人气派」，BTS V服兵役人气不减、偶像团唯一单独上榜

韩国舆论调查公司盖洛普今年3月22日至4月5日向全国1777名13岁以上居民发起调查，请每个人选出1位最喜爱的歌手，结果林英雄以10.3%得票率高居第一。

排在第二和第三的分别是是IU（9.0%）和BTS防弹少年团（4.9%）：





第四至第十依次是罗勋儿（4.0%）、NewJeans（3.5%）、张允瀞（3.4%）、陈成（2.7%）、永卓（2.4%）、宋歌人（2.4%）、BLACKPINK（2.2%）。 IU出道至今12年仍保持极高的国民度，女团NewJeans则出道不到2年就拥有大众知名度，以不同角度证实了各自的实力和人气。



细分来看，不同年龄层受众偏爱的歌手不尽相同，13至39岁男性、19岁至29岁女性受众最为偏爱IU，40岁以上女性受众中人气最高的是林英雄，13至18岁女性受众喜爱BTS防弹少年团的比例最高。



值得注意的是，大部份偶像团都是以团体身份上榜，唯独V以个人身份打进13至18岁女性受众TOP 5榜单。 而且V去年12月刚刚入伍开始服兵役，活动空白期仍有如此高人气，格外令人刮目相看。



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