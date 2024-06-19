《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》成黑馬！李濬榮吻表藝珍禁重口味，金賢鎮被封為「小邊佑錫」

新一代慾望童話、由表藝珍和李濬榮主演的全新愛情韓劇《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》從開播前便打著「顛覆傳統」的名號，成功靠著輕鬆惹笑的劇情擄獲觀眾芳心，韓國網民直指劇集「清新活潑，非常適合消磨時間」，台灣網友亦大讚「超好笑」，更指一集僅40分鐘「看不過癮」，足見該劇深受各地粉絲喜愛，堪稱本季黑馬！

灰姑娘變三角戀

《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》講述申載林（表藝珍 飾）在父親離世後背上一身債務，為了逆轉人生，她把釣金龜視作人生目標，誓要登頂豪門女王！某天她意外與財閥公子文車敏（李濬榮 飾）扯上關係，在男方的幫助下，載林成功在富人集中地「清潭天堂」擔任經理，不過向來視女人為石頭的車敏竟不時想起載林，讓他感到困惑！這時載林遇上千萬票房導演白道洪（金賢鎮 飾），對方無論外型、工作和個性都是她的理想型，三人由此展開了奇妙的三角關係⋯⋯



為角色減6公斤

劇中，申載林和文車敏不時互窒鬧出笑話，戲外的表藝珍和李濬榮也是一對鬥嘴姐弟！近日表藝珍在綜藝爆料，指男方在拍攝吻戲前一天便做足準備：「他在片場問我前一天吃了甚麼，不是吻戲當天，而是問我前一天！當我和他分享我的菜單後，他竟然說：『我連泡菜都沒有吃，你為甚麼要吃哪些食物？』」李濬榮則解釋通常會在吻戲前一天便不吃蒜頭，而且努力刷牙以示尊重！談到「文車敏」是一個傲慢自信的王子，李濬榮笑言為了更接近角色，在外型上費心不少：「我很積極參與服裝和妝髮討論，這是我從影以來第一次這樣做，過去我在塑造角色時從來沒有關心過外表。此外，我也不時翻看時尚雜誌，還在SNS上截圖參考別人的造型；由於想展現苗條的身材，我也努力鍛煉，所以瘦了6公斤。」



除了李濬榮的王子造型搶人眼球，飾演白道洪的男二金賢鎮同樣備受矚目！金賢鎮從影短短四年便登上男二之位，日前他現身《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》發布會更獲韓媒激讚「比例驚人」、「擁有溶化女人心的微笑」，還有不少人形容他與「大勢男神」邊佑錫有著不少相同之處：身高189cm、模特兒出身，二人都是著名編劇白美瓊欽點的演員，令金賢鎮有望接棒邊佑錫上位！



《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》逢星期五上午11時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創愛情韓劇《畢業》、《我們，家》、《黑幫的我成了高中生》和《美女與純情男》，免費煲盡本月大熱韓劇。

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