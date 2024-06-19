《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》成黑马！李浚荣吻表艺珍禁重口味，金贤镇被封为「小边佑锡」

新一代欲望童话、由表艺珍和李浚荣主演的全新爱情韩剧《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》从开播前便打著「颠覆传统」的名号，成功靠著轻松惹笑的剧情掳获观众芳心，韩国网民直指剧集「清新活泼，非常适合消磨时间」，台湾网友亦大赞「超好笑」，更指一集仅40分钟「看不过瘾」，足见该剧深受各地粉丝喜爱，堪称本季黑马！

灰姑娘变三角恋

《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》讲述申载林（表艺珍 饰）在父亲离世后背上一身债务，为了逆转人生，她把钓金龟视作人生目标，誓要登顶豪门女王！某天她意外与财阀公子文车敏（李浚荣 饰）扯上关系，在男方的帮助下，载林成功在富人集中地「清潭天堂」担任经理，不过向来视女人为石头的车敏竟不时想起载林，让他感到困惑！这时载林遇上千万票房导演白道洪（金贤镇 饰），对方无论外型、工作和个性都是她的理想型，三人由此展开了奇妙的三角关系⋯⋯



为角色减6公斤

剧中，申载林和文车敏不时互窒闹出笑话，戏外的表艺珍和李浚荣也是一对斗嘴姐弟！近日表艺珍在综艺爆料，指男方在拍摄吻戏前一天便做足准备：「他在片场问我前一天吃了甚么，不是吻戏当天，而是问我前一天！当我和他分享我的菜单后，他竟然说：『我连泡菜都没有吃，你为甚么要吃哪些食物？』」李浚荣则解释通常会在吻戏前一天便不吃蒜头，而且努力刷牙以示尊重！谈到「文车敏」是一个傲慢自信的王子，李浚荣笑言为了更接近角色，在外型上费心不少：「我很积极参与服装和妆发讨论，这是我从影以来第一次这样做，过去我在塑造角色时从来没有关心过外表。此外，我也不时翻看时尚杂志，还在SNS上截图参考别人的造型；由於想展现苗条的身材，我也努力锻炼，所以瘦了6公斤。」



除了李浚荣的王子造型抢人眼球，饰演白道洪的男二金贤镇同样备受瞩目！金贤镇从影短短四年便登上男二之位，日前他现身《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》发布会更获韩媒激赞「比例惊人」、「拥有溶化女人心的微笑」，还有不少人形容他与「大势男神」边佑锡有著不少相同之处：身高189cm、模特儿出身，二人都是著名编剧白美琼钦点的演员，令金贤镇有望接棒边佑锡上位！



《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》逢星期五上午11时15分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看Viu Original原创爱情韩剧《毕业》、《我们，家》、《黑帮的我成了高中生》和《美女与纯情男》，免费煲尽本月大热韩剧。

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