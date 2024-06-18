《模範計程車》售後！表藝珍去看李帝勳的新電影《逃走》，網友：第三季要來了嗎？

由李帝勳、具教煥主演的電影《逃走》17日舉行試映會，該片講述為了明日而選擇逃跑的北韓士兵「任圭男」，與為了守護今日而追捕圭男的保衛部軍官「李現尚」之間拼上性命的追擊戰。

與李帝勳合作過《模範計程車》（港譯：模範的士）系列的表藝珍也出席試映會，更在 IG 限時動態上傳兩人的合照並寫下：「Fighting！」照片一公開，也讓許多《模範計程車》的劇迷們超興奮，更紛紛敲碗第三季何時到來。



而《模範計程車2》在去年4月終映，最後一集播出中，在任務結束1年後，新聞播放女軍人「黃睿莉」因遭到性侵和威脅等二次傷害而做出極端的選擇，隨後金道奇就來到涉事軍營，似乎是接到相關委託，並這樣結束劇情。「只要電話鈴響，便會繼續行動下去」的結尾句，似乎是暗示會有第三季。



接著SBS方面正式表明立場：「第三季已經確定推進，即將開始與演員、編劇等相關人士進行討論。」李帝勳去年也憑《模範計程車2》在《2023 SBS演技大賞》奪下大賞，他更表示：「第三季也會以真正有意義的時間報答大家，希望大家再等等。我會再次以金道奇和大家大招呼，觀眾朋友們，我愛你們。」大家可以期待一下啦！



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