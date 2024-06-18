《模范计程车》售后！表艺珍去看李帝勋的新电影《逃走》，网友：第三季要来了吗？

由李帝勋、具教焕主演的电影《逃走》17日举行试映会，该片讲述为了明日而选择逃跑的北韩士兵「任圭男」，与为了守护今日而追捕圭男的保卫部军官「李现尚」之间拼上性命的追击战。

与李帝勋合作过《模范计程车》（港译：模范的士）系列的表艺珍也出席试映会，更在 IG 限时动态上传两人的合照并写下：「Fighting！」照片一公开，也让许多《模范计程车》的剧迷们超兴奋，更纷纷敲碗第三季何时到来。



而《模范计程车2》在去年4月终映，最后一集播出中，在任务结束1年后，新闻播放女军人「黄睿莉」因遭到性侵和威胁等二次伤害而做出极端的选择，随后金道奇就来到涉事军营，似乎是接到相关委托，并这样结束剧情。「只要电话铃响，便会继续行动下去」的结尾句，似乎是暗示会有第三季。



接著SBS方面正式表明立场：「第三季已经确定推进，即将开始与演员、编剧等相关人士进行讨论。」李帝勋去年也凭《模范计程车2》在《2023 SBS演技大赏》夺下大赏，他更表示：「第三季也会以真正有意义的时间报答大家，希望大家再等等。我会再次以金道奇和大家大招呼，观众朋友们，我爱你们。」大家可以期待一下啦！



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