三星手機果然追星利器：不僅有超遠對焦，還能一秒清除「不必要人像」！粉絲拍BOYNEXTDOOR宰鉉美照，朴軫永成「受害者」

小編看完後除了驚歎，還想說：只有朴軫永受傷的世界達成了XDD

有在追星的朋友都知道，三星某款手機在遠距離拍攝方面的表現十分優秀，即便坐在演唱會山頂都能拍出仿若近在眼前的高清畫質。 最近韓國網友又分享了三星手機一個功能，那就是便捷、快速、完全無痕的人像去除！

本月15日2024 Weverse Con Festival在仁川舉辦，朴軫永和男團BOYNEXTDOOR帶來《只有你》合作舞台。 有粉絲拍攝宰鉉照片時難免連朴軫永一起拍到，PO圖上X（前Twitter）心碎感慨：「所以想看明明就要連JYP大猩猩先生一起看，很難相信這個事實。」



很快有熱心網友出手相助，用三星手機自帶的AI修圖功能去掉人像、填補空缺，整個過程不到一分鐘，連宰鉉被遮住的肩膀一角都自動修復，成品令人驚歎：



網友也紛紛用自己的三星手機嘗試並在評論區分享成果，感慨去掉朴軫永的才像原圖，有朴軫永在內的畫面反而像合成XD意外的是竟有人選擇去掉宰鉉留下朴軫永，兩相「對望」畫面令人忍俊不禁XD



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