三星手机果然追星利器：不仅有超远对焦，还能一秒清除「不必要人像」！粉丝拍BOYNEXTDOOR宰铉美照，朴轸永成「受害者」

小编看完后除了惊叹，还想说：只有朴轸永受伤的世界达成了XDD

有在追星的朋友都知道，三星某款手机在远距离拍摄方面的表现十分优秀，即便坐在演唱会山顶都能拍出仿若近在眼前的高清画质。 最近韩国网友又分享了三星手机一个功能，那就是便捷、快速、完全无痕的人像去除！

本月15日2024 Weverse Con Festival在仁川举办，朴轸永和男团BOYNEXTDOOR带来《只有你》合作舞台。 有粉丝拍摄宰铉照片时难免连朴轸永一起拍到，PO图上X（前Twitter）心碎感慨：「所以想看明明就要连JYP大猩猩先生一起看，很难相信这个事实。」



很快有热心网友出手相助，用三星手机自带的AI修图功能去掉人像、填补空缺，整个过程不到一分钟，连宰铉被遮住的肩膀一角都自动修复，成品令人惊叹：



网友也纷纷用自己的三星手机尝试并在评论区分享成果，感慨去掉朴轸永的才像原图，有朴轸永在内的画面反而像合成XD意外的是竟有人选择去掉宰铉留下朴轸永，两相「对望」画面令人忍俊不禁XD



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