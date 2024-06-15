【K社韓國小百科】韓國KBS起用視障者擔任播音員，

是妝造問題嗎？ 不少觀眾看到她出現在主播台上時都會訝異，真正了解之後不僅想為這位女主播送上掌聲，也非常想為KBS電視台點讚。

去年三月，KBS開通了第7期殘障人士主播選拔賽，最終選定了24歲的視力障礙者許瑀玲（音譯），由她擔任《KBS NEW12》中「生活新聞」的主播，並將逐漸擴大到製作其他采編內容。

據悉許瑀玲一直在視障特教學校擔任廣播部播音員和學生會主席，並在地方自治團體全校主席會議上以「殘障學生與非殘障學生的融合教育」為主題參與討論，展開了積極的活動。



許瑀玲自2020年起在一家社會企業擔任了一年韓國語教師，次年取得了殘障人士意識改善教育專業講師資格。 許瑀玲表示：「我認為尊重多樣性、反映社會的真實面貌、讓不被忽視的群體也能被關注是公共廣播的角色。 」表達了作為殘障者主播的抱負。 她還強調了與KBS的緣分，例如2020年出演KBS「愛的家族」等，立志忠實履行新聞主播的本職工作。KBS的殘疾人主播自2011年起首次在韓國廣播史上由KBS選拔，旨在作為公共廣播為消除歧視與偏見、構建和諧共融的社會做出貢獻。 首位視障主播李昌勛成為第一期參殘障人士主播，之後是第二期洪書妍、第三期任世恩、第四期李錫賢、第五期任賢佑、第六期崔國花接連主持《KBS NEWS 12》。

與此同時，KBS計畫將手語播報擴大到所有電視新聞中。 目前手語播報主要在「KBS NEWS 9」等主要新聞節目和白天新聞中進行，但從4月3日起，「KBS新聞線」和「KBS NEWS 7」也將引入手語播報。KBS方面表示：「為了忠實履行公共廣播的職責，我們一直在增加手語播報，2023年4月值此殘疾人月之際，決定全面擴大手語播報。 」



對於KBS的此舉，不少網友大讚：「她在youtube上很出名，科普了很多關於網人的生活知識，沒想到現在已經是主播了，太棒了」、「視障者擔任主播完全沒想過吧，不要說他們這個群體有問題」、「 就算是做給別人看的表面功夫，但這也算是對視覺障礙群體的一種鼓勵，他們的能力和才華被看到和值得肯定」等。

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