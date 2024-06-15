【K社韩国小百科】韩国KBS起用视障者担任播音员，

是妆造问题吗？ 不少观众看到她出现在主播台上时都会讶异，真正了解之后不仅想为这位女主播送上掌声，也非常想为KBS电视台点赞。

去年三月，KBS开通了第7期残障人士主播选拔赛，最终选定了24岁的视力障碍者许瑀玲（音译），由她担任《KBS NEW12》中「生活新闻」的主播，并将逐渐扩大到制作其他采编内容。

据悉许瑀玲一直在视障特教学校担任广播部播音员和学生会主席，并在地方自治团体全校主席会议上以「残障学生与非残障学生的融合教育」为主题参与讨论，展开了积极的活动。



许瑀玲自2020年起在一家社会企业担任了一年韩国语教师，次年取得了残障人士意识改善教育专业讲师资格。 许瑀玲表示：「我认为尊重多样性、反映社会的真实面貌、让不被忽视的群体也能被关注是公共广播的角色。 」表达了作为残障者主播的抱负。 她还强调了与KBS的缘分，例如2020年出演KBS「爱的家族」等，立志忠实履行新闻主播的本职工作。KBS的残疾人主播自2011年起首次在韩国广播史上由KBS选拔，旨在作为公共广播为消除歧视与偏见、构建和谐共融的社会做出贡献。 首位视障主播李昌勋成为第一期参残障人士主播，之后是第二期洪书妍、第三期任世恩、第四期李锡贤、第五期任贤佑、第六期崔国花接连主持《KBS NEWS 12》。

与此同时，KBS计画将手语播报扩大到所有电视新闻中。 目前手语播报主要在「KBS NEWS 9」等主要新闻节目和白天新闻中进行，但从4月3日起，「KBS新闻线」和「KBS NEWS 7」也将引入手语播报。KBS方面表示：「为了忠实履行公共广播的职责，我们一直在增加手语播报，2023年4月值此残疾人月之际，决定全面扩大手语播报。 」



对於KBS的此举，不少网友大赞：「她在youtube上很出名，科普了很多关於网人的生活知识，没想到现在已经是主播了，太棒了」、「视障者担任主播完全没想过吧，不要说他们这个群体有问题」、「 就算是做给别人看的表面功夫，但这也算是对视觉障碍群体的一种鼓励，他们的能力和才华被看到和值得肯定」等。

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