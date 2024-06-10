讓Big Mama李智英驚訝的帥氣軍人...竟然是 BTS V！身穿SDT黑色制服超帥氣，網友大讚：像在拍電影

組合 Big Mama 成員李智英公開與正在服兵役的 BTS 防彈少年團 V 偶然相遇的故事。

李智英9日在 IG 上傳一段和 V 的影片並寫下：「今天在春川地區的慶典上結束舞台下來的時候，有位帥氣的軍人和我打招呼。看了一下是誰，原來是防彈少年團的 V 後輩。」她還說：「雖然經常看到在舞台上的帥氣樣子，但沒想到在舞台外也這麼紳士，穿上制服更帥了。因爲忙得不可開交，所以沒能一起拍照。」並對上傳影片的人表示感謝。

V 在去年12月入伍，目前正在軍事警察團特殊任務隊（SDT）服役。影片中 V 身穿黑色軍警衣服向李智英問好，並介紹自己說：「我是防彈少年團的 V 。」他彎腰打招呼說道：「我們軍事警察因為活動正在巡邏中，所以來看前輩Nim了，我們現在要去巡邏，下次再見。」與李智英握手後敬禮離開。



影片一曝光，立刻在 SNS 上引發熱議，網友：「在軍隊也很帥的泰亨」、「是不是太帥了？像拍電影一樣吧」、「最後忠誠的時候超帥」、「看起來很健康，真的太好了」、「哦哦，身材也很好，太帥了」、「嗚嗚 聽到你的聲音真好」、「穿黑色制服的泰亨竟然是實時直播，真的非常感謝」、「暈，什麼時候變成這樣地男人了，好帥啊」等等。

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