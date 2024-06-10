让Big Mama李智英惊讶的帅气军人...竟然是 BTS V！身穿SDT黑色制服超帅气，网友大赞：像在拍电影

组合 Big Mama 成员李智英公开与正在服兵役的 BTS 防弹少年团 V 偶然相遇的故事。

李智英9日在 IG 上传一段和 V 的影片并写下：「今天在春川地区的庆典上结束舞台下来的时候，有位帅气的军人和我打招呼。看了一下是谁，原来是防弹少年团的 V 后辈。」她还说：「虽然经常看到在舞台上的帅气样子，但没想到在舞台外也这么绅士，穿上制服更帅了。因爲忙得不可开交，所以没能一起拍照。」并对上传影片的人表示感谢。

V 在去年12月入伍，目前正在军事警察团特殊任务队（SDT）服役。影片中 V 身穿黑色军警衣服向李智英问好，并介绍自己说：「我是防弹少年团的 V 。」他弯腰打招呼说道：「我们军事警察因为活动正在巡逻中，所以来看前辈Nim了，我们现在要去巡逻，下次再见。」与李智英握手后敬礼离开。



影片一曝光，立刻在 SNS 上引发热议，网友：「在军队也很帅的泰亨」、「是不是太帅了？像拍电影一样吧」、「最后忠诚的时候超帅」、「看起来很健康，真的太好了」、「哦哦，身材也很好，太帅了」、「呜呜 听到你的声音真好」、「穿黑色制服的泰亨竟然是实时直播，真的非常感谢」、「晕，什么时候变成这样地男人了，好帅啊」等等。

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