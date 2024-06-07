「善宰」边佑锡亲曝特映会大哭真实原因！透露《背著善宰跑》与金惠奫「这场戏」让工作人员全场笑不停！

昨日中午抵达台湾的人气韩星边佑锡，让桃园机场接机人潮挤爆，今日他也先与媒体们见面，谈谈他最近的心情，以及选出《背著善宰跑》中最令他难忘的搞笑画面。

8年前边佑锡曾在垦丁夜市打卡，回忆起当时他印象中夜市有很多炸物，不过跟其他韩国人一样，还没有勇气尝试臭豆腐，但当时也买了很多凤梨酥等等伴手礼回去送给家人。这次来到台北，昨日他先尝试了火锅以及烤鸭，还没机会到处逛逛，只先到超市买了芒果、西瓜、桃子等等，最让他喜欢的是山竹。边佑锡与许光汉、「仁赫」李承协是同一天10月31日生日，被称为帅哥体质，他则笑说第一次听到这称呼，以后会认真开始管理自己的外型。



昨日刚抵台在机场看到那么多粉丝，让边佑锡非常惊讶，原来这部作品受到这么多的粉丝喜爱并且来接机，虽然他很想要跟每个粉丝一一打招呼，但很可惜因为安全考量而无法太靠近粉丝们，他也特别提到了那位「背著佑锡跑」的粉丝，觉得她应该等了很久，所以穿过人墙去跟她比了一个爱心。记者也提到有一位坐著轮椅的粉丝也来到机场，边佑锡还请大家给他看一下照片，看到了照片他还叫了一声「小素〜」引发全场笑声。



《背著善宰跑》最终回在韩国邀请粉丝们到电影院一起观赏，边佑锡在最后的问候时也无法克制情感流下了眼泪，他今日特别说明，观影活动共开了4个影厅，演员们也都一一去进行舞台问候，最后一个影厅里面都是当时拍摄的工作人员们，让他一时想到拍摄这么长时间与大家的回忆，大家的努力才有美好的画面，想要表达心中的感谢，并且这也是他最后一次见到「善宰」了，双重感动之下才让他眼角失守。不过边佑锡自曝是个感性的人，他觉得适度的掉泪也不错，而他最近一次流泪，则是因为观赏朴宝剑所主演的电影《Wonderland》而深受感动。



《背著善宰跑》除了浪漫爱情外，还有许多搞笑桥段，哪一场戏是真的让大家笑到停不下来呢？边佑锡说到是有一场小素因为担心他独处会出事，而一直想找原因赖在善宰家，小素问：「我想要吃完泡面再走，不行吗？（安堆？）」而善宰的台词是「行（颓）」但是必须带有气音的说出这个字，所以他一说出就引发全场工作人员也笑个不停。而片中边佑锡必须饰演游泳选手，并且需要露出上半身，他表示先是花时间认真学了游泳，并且觉得背部的肌肉线条很重要，所以有著重训练背部。



自从《背著善宰跑》播出后爆红，也让边佑锡收到数十倍以上的剧本数量，接下来他想要选择什么样的剧本呢？边佑锡提到自己看到《背著善宰跑》的剧本时就觉得剧情以及善宰这个角色都让他非常有共鸣，往后他也希望以这样的条件，不管是浪漫爱情、奇幻或悬疑剧情，只要让他能够投入与产生共鸣的剧本，感受到角色的魅力，就希望能够有机会演出。



身高高人一等的边佑锡，还与大家分享生活优势，他看到的世界视野比较宽阔，搭大众交通工具时，他可以有种鹤立鸡群的感觉，永远不会被挡住。但缺点就是头比较容易撞到，还有会比较留意到高处的灰尘，所以家中低处的地方会比较脏一点。被问到他是否有歌手梦？边佑锡说没有想过成为歌手，还提到最近自己喜欢的歌曲就是有一首叫做「阵雨」的歌（边佑锡的语气说起来像是别人的歌），记者也提到这首歌已经进入Billboard第199名次，边佑锡直接反问大家「很离谱对吧？」反应让大家觉得超可爱。



边佑锡自曝最近除了进行海外粉丝见面会以外，后续的工作计画还没有很确定，但是他是一个喜爱工作的人，所以会努力工作的。当大家结束了访谈时，边佑锡还特别提出他想对大家说一句话，他说今天来到台北坐在这里接受大家的访问，让他觉得相当神奇，特别感谢大家来到这里与他进行访谈，让记者们觉得超级有诚意，非常率真又善良。主办单位非常感谢粉丝们的支持，同时也呼吁希望包车跟车的粉丝能够自重与自爱，安全第一。



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