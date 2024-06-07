《背著善宰跑》「恐怖司機」也不捨告別！許亨圭車裡貼「計程車證」、聽N.Flying《Star》，專程開通X只為「挨罵」

《背著善宰跑》劇終已逾一周，不僅觀眾門意猶未盡，飾演反派司機的演員許亨圭也沉浸其中走不出來，每天在SNS自黑不停、笑料十足~

《背著善宰跑》講述被偶像拯救的少女穿越回過去拯救偶像的故事，劇中每個角色都鮮活善良可愛，所有反派重任全由計程車司機「金永洙」一人承擔。 劇中每當善宰和小素快要觸及幸福時金永洙都要跑出來搗亂，不管穿越多少次都執著於「追著善宰殺」，讓觀眾氣不打一處來、恨不得穿越進劇中幹掉司機！



更有趣的是演員本人也在IG上配合劇情持續更新，例如PO出司機撿到小素手機和偷窺小素的照片，留言說「撿到手機...」「沒抓住...」，讓很多人大呼恐怖：





還PO出劇中的計程車司機證，留言：「哎一C，被通緝了...」



對於倒數第二集善宰突然出現間接導致司機身亡一事，殘念道：「哈... 如果沒有你就好了...」



對於劇中在河邊扭打的戲份則幽默留言：「第一次見到善宰那天，互通姓名後30分鐘就打起來。」



不止如此，許亨圭換回本體打卡這部劇的快閃店時，拍認證照pose是掐住男女主角脖子... XD



最近還貼出車內照片，留言說那張計程車證從開拍到現在都不捨得撕掉。 細看會發現，車內音響播放的還是N.Flying唱的OST歌曲《Star》...



許亨圭一直以來只有用IG，這部劇開播後特意開通了X（前Twitter）帳號，專門用來瀏覽大家如何罵他，截圖保存多張網友咒罵司機的留言。 劇終後他還失落PO文：「大家現在都不罵永洙了嗎？ 我安裝app就是為了看這個的樂趣啊，關注的也都是經常罵永洙的帳號ᅲ」



許亨圭所屬社還發佈了他配音的「危險版morning call」：「啊真是的，這麼早就醒了？ 再睡一下啦，等下搭計程車才能遇到永洙啊。 所以就閉上眼、再睡一下吧，睡啊！」配上BGM簡直驚悚度報表，這誰還敢繼續睡啦！XD



其實這些行為都是出於許亨圭對這部作品和角色（？ ）的熱愛，他在採訪中透露稱一直很羨慕有些演員被人用角色的名字稱呼，認為這是獲得認可和喜愛的表現，所以現在被人稱呼「永洙」感到十分開心，希望以後也有人這樣叫他。



大結局集體觀影活動中，許亨圭先是替金永洙向大家道歉，接著哽咽表示這部戲是他演員生涯的「人生之作」。



看完這些關於許亨圭的TMI，有沒有對司機減少一些恐懼呢？ 《背著善宰跑》現已在黃Viu煲劇平臺全集上架，香港觀眾可以立即回味一遍啦！



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