《背著善宰跑》「恐怖司机」也不舍告别！许亨圭车里贴「计程车证」、听N.Flying《Star》，专程开通X只为「挨骂」

《背著善宰跑》剧终已逾一周，不仅观众门意犹未尽，饰演反派司机的演员许亨圭也沉浸其中走不出来，每天在SNS自黑不停、笑料十足~

《背著善宰跑》讲述被偶像拯救的少女穿越回过去拯救偶像的故事，剧中每个角色都鲜活善良可爱，所有反派重任全由计程车司机「金永洙」一人承担。 剧中每当善宰和小素快要触及幸福时金永洙都要跑出来捣乱，不管穿越多少次都执著於「追著善宰杀」，让观众气不打一处来、恨不得穿越进剧中干掉司机！



更有趣的是演员本人也在IG上配合剧情持续更新，例如PO出司机捡到小素手机和偷窥小素的照片，留言说「捡到手机...」「没抓住...」，让很多人大呼恐怖：





还PO出剧中的计程车司机证，留言：「哎一C，被通缉了...」



对於倒数第二集善宰突然出现间接导致司机身亡一事，残念道：「哈... 如果没有你就好了...」



对於剧中在河边扭打的戏份则幽默留言：「第一次见到善宰那天，互通姓名后30分钟就打起来。」



不止如此，许亨圭换回本体打卡这部剧的快闪店时，拍认证照pose是掐住男女主角脖子... XD



最近还贴出车内照片，留言说那张计程车证从开拍到现在都不舍得撕掉。 细看会发现，车内音响播放的还是N.Flying唱的OST歌曲《Star》...



许亨圭一直以来只有用IG，这部剧开播后特意开通了X（前Twitter）帐号，专门用来浏览大家如何骂他，截图保存多张网友咒骂司机的留言。 剧终后他还失落PO文：「大家现在都不骂永洙了吗？ 我安装app就是为了看这个的乐趣啊，关注的也都是经常骂永洙的帐号ᅲ」



许亨圭所属社还发布了他配音的「危险版morning call」：「啊真是的，这么早就醒了？ 再睡一下啦，等下搭计程车才能遇到永洙啊。 所以就闭上眼、再睡一下吧，睡啊！」配上BGM简直惊悚度报表，这谁还敢继续睡啦！XD



其实这些行为都是出於许亨圭对这部作品和角色（？ ）的热爱，他在采访中透露称一直很羡慕有些演员被人用角色的名字称呼，认为这是获得认可和喜爱的表现，所以现在被人称呼「永洙」感到十分开心，希望以后也有人这样叫他。



大结局集体观影活动中，许亨圭先是替金永洙向大家道歉，接著哽咽表示这部戏是他演员生涯的「人生之作」。



看完这些关於许亨圭的TMI，有没有对司机减少一些恐惧呢？ 《背著善宰跑》现已在黄Viu煲剧平台全集上架，香港观众可以立即回味一遍啦！



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