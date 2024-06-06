都來聽BTS防彈少年團J-hope的軍隊演講！榮獲最優秀獎：現在我以軍人的身份用另一種方式做出貢獻

韓流頂尖偶像團體防彈少年團成員J-Hope作為現役陸軍教官，在「強大的戰士，陸軍！」演講比賽中榮獲最高獎項。

此次演講比賽是陸軍為紀念保家衛國的英雄們而舉辦的，旨在增強士兵的精神力量。參賽者分享了他們在服役過程中所感受到的意義和價值，以及克服困難的經歷。共有通過部隊預選賽的士兵和軍務員等16個隊伍約170人參加。 正在江原道原州第36步兵師新兵教育大隊擔任助教的J-Hope和戰友們組隊參加了比賽，並斬獲了最高獎項-最優秀獎，獲得了參謀總長獎狀、獎盃和50萬韓幣的獎金。

登台領獎的J-Hope表示：「入伍後，訓練兵們學習的精神力量教材中出現了防彈少年團的影片和照片。 每次訓練兵畢業時，他們都會對我說『一起訓練很榮幸』。 每當這時，我感受到自己正與這些構築韓國安保重要一環的士兵們一起邁出有價值的第一步。 正如我曾在舞台上用汗水和聲音為韓國文化的發展貢獻力量，現在我以軍人的身份用另一種方式做出貢獻。 能夠作為軍人站在這裡為韓國盡一份力，我感到非常自豪。 」



[풀버젼] 2024 육군 발표 경연 대회 프리젠테이션 - 정호석 병장 스피치



주제 : K-POP을 세계로 이끈 선두주자, BTS 제이홉에서 대한민국의 군인, 정호석 병장이 느낀 대한민국 군인이라는 ‘자부심’#BTS #방탄소년단 #제이홉 #jhope pic.twitter.com/j6Gqoq0yjJ — 올라(Ola) (@ola_jhope) June 4, 2024

在J-Hope發表演講期間，舞台螢幕上顯示了「從引領K-POP走向世界的BTS J-Hope到感受到作為韓國軍人『自豪感』的鄭號錫上士」、「BTS奉俊昊孫興慜&韓國Let's Go」等字幕，吸引了眾人的目光。

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