都来听BTS防弹少年团J-hope的军队演讲！荣获最优秀奖：现在我以军人的身份用另一种方式做出贡献

韩流顶尖偶像团体防弹少年团成员J-Hope作为现役陆军教官，在「强大的战士，陆军！」演讲比赛中荣获最高奖项。

此次演讲比赛是陆军为纪念保家卫国的英雄们而举办的，旨在增强士兵的精神力量。参赛者分享了他们在服役过程中所感受到的意义和价值，以及克服困难的经历。共有通过部队预选赛的士兵和军务员等16个队伍约170人参加。 正在江原道原州第36步兵师新兵教育大队担任助教的J-Hope和战友们组队参加了比赛，并斩获了最高奖项-最优秀奖，获得了参谋总长奖状、奖杯和50万韩币的奖金。

登台领奖的J-Hope表示：「入伍后，训练兵们学习的精神力量教材中出现了防弹少年团的影片和照片。 每次训练兵毕业时，他们都会对我说『一起训练很荣幸』。 每当这时，我感受到自己正与这些构筑韩国安保重要一环的士兵们一起迈出有价值的第一步。 正如我曾在舞台上用汗水和声音为韩国文化的发展贡献力量，现在我以军人的身份用另一种方式做出贡献。 能够作为军人站在这里为韩国尽一份力，我感到非常自豪。 」



[풀버젼] 2024 육군 발표 경연 대회 프리젠테이션 - 정호석 병장 스피치



주제 : K-POP을 세계로 이끈 선두주자, BTS 제이홉에서 대한민국의 군인, 정호석 병장이 느낀 대한민국 군인이라는 ‘자부심’#BTS #방탄소년단 #제이홉 #jhope pic.twitter.com/j6Gqoq0yjJ — 올라(Ola) (@ola_jhope) June 4, 2024

在J-Hope发表演讲期间，舞台萤幕上显示了「从引领K-POP走向世界的BTS J-Hope到感受到作为韩国军人『自豪感』的郑号锡上士」、「BTS奉俊昊孙兴慜&韩国Let's Go」等字幕，吸引了众人的目光。

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