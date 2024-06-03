《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》過世老爸指引明路！表藝珍爭取成為清潭天堂員工～社長雖怪異但根本暖男（EP.1–2）

[有雷]幾天前剛開播的愛情喜劇《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》，劇情輕鬆詼諧，表藝珍如同童話中的灰姑娘一樣，隨著父親來到繼母家生活，兩個姐姐像童話中一樣與她感情不太好，但繼母並非凶狠而是天真善良過頭，父親過世後，她依照父親的遺願來到「清潭天堂」求職。

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申載琳（表藝珍飾）隨父親再娶而來到繼母家生活，而父親撒手人寰還將房屋抵押，載琳與繼母與姊姊們只得搬走，她也意識到這家裡已經沒有她的親人，於是希望能盡快脫離這個環境。父親留下的遺言是，要載琳不要太辛苦而應該選擇人生的捷徑，希望她能夠到富人聚集的「清潭天堂」謀職，有機會釣到金龜婿最好。



而這個地方「清潭天堂」由文車民（李濬榮飾）營運，他隨身帶著雨傘防身，對身邊周圍的人事物總是提高警覺。雖然別人看起來行為怪異，在室內也要撐著雨傘走路，但他卻是心腸相當好的人，在不景氣又營運虧損的狀態下仍為員工加薪10％，更領養了許多非洲地區的孩子們，只是他最害怕的事情就是死亡，願望是能夠長生不老。



申載琳在面試當日因不慎將高跟鞋踢落而砸到了文車民的頭上，兩人爆發一場唇槍舌戰不歡而散，文車民在面試時自然不願意錄取載琳，但載琳也不甘示弱對他下了凶狠的詛咒。這個詛咒讓車敏心神不寧，他不禁懷疑自己被催眠了，只好親自打電話通知載琳被錄取了，希望能夠再次見到她。載琳也對自己來到這裡的目的毫不掩飾，但車民卻不懂社會底層的悲歌，他提出一個賭注，載琳能否在此工作就交給上天決定。



兩人帶著勞動契約來到漢江邊，載琳提議比賽喝酒與比腕力，在比腕力的過程中，載琳發現了車民某隻手指指甲缺了一塊，最後並沒分出勝負，而載琳接著就灌了一大瓶酒，車民看到她努力的樣子，於是直接認輸。但載琳卻因為喝了太多而內急，偏偏在漢江周圍沒有洗手間，她不想在車民面前出糗而要求獨處，沒想到車民卻使出吃奶的力量，將載琳公主抱之後開始狂奔，順利的解決了內急的窘境。載琳通體舒暢後發現車民仍在廁所外等候，發現他是不可多得的暖男，並從此對他改觀。但此時又有一位打扮典雅的女子走向車民……



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