《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》过世老爸指引明路！表艺珍争取成为清潭天堂员工～社长虽怪异但根本暖男（EP.1–2）

[有雷]几天前刚开播的爱情喜剧《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》，剧情轻松诙谐，表艺珍如同童话中的灰姑娘一样，随著父亲来到继母家生活，两个姐姐像童话中一样与她感情不太好，但继母并非凶狠而是天真善良过头，父亲过世后，她依照父亲的遗愿来到「清潭天堂」求职。

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申载琳（表艺珍饰）随父亲再娶而来到继母家生活，而父亲撒手人寰还将房屋抵押，载琳与继母与姊姊们只得搬走，她也意识到这家里已经没有她的亲人，於是希望能尽快脱离这个环境。父亲留下的遗言是，要载琳不要太辛苦而应该选择人生的捷径，希望她能够到富人聚集的「清潭天堂」谋职，有机会钓到金龟婿最好。



而这个地方「清潭天堂」由文车民（李浚荣饰）营运，他随身带著雨伞防身，对身边周围的人事物总是提高警觉。虽然别人看起来行为怪异，在室内也要撑著雨伞走路，但他却是心肠相当好的人，在不景气又营运亏损的状态下仍为员工加薪10％，更领养了许多非洲地区的孩子们，只是他最害怕的事情就是死亡，愿望是能够长生不老。



申载琳在面试当日因不慎将高跟鞋踢落而砸到了文车民的头上，两人爆发一场唇枪舌战不欢而散，文车民在面试时自然不愿意录取载琳，但载琳也不甘示弱对他下了凶狠的诅咒。这个诅咒让车敏心神不宁，他不禁怀疑自己被催眠了，只好亲自打电话通知载琳被录取了，希望能够再次见到她。载琳也对自己来到这里的目的毫不掩饰，但车民却不懂社会底层的悲歌，他提出一个赌注，载琳能否在此工作就交给上天决定。



两人带著劳动契约来到汉江边，载琳提议比赛喝酒与比腕力，在比腕力的过程中，载琳发现了车民某只手指指甲缺了一块，最后并没分出胜负，而载琳接著就灌了一大瓶酒，车民看到她努力的样子，於是直接认输。但载琳却因为喝了太多而内急，偏偏在汉江周围没有洗手间，她不想在车民面前出糗而要求独处，没想到车民却使出吃奶的力量，将载琳公主抱之后开始狂奔，顺利的解决了内急的窘境。载琳通体舒畅后发现车民仍在厕所外等候，发现他是不可多得的暖男，并从此对他改观。但此时又有一位打扮典雅的女子走向车民……



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