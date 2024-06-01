Apink郑恩地短时间再上《认识的哥哥》！将和李姃垠、崔振赫携新剧《日夜不同的她》出击
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Apink郑恩地短时间再上《认识的哥哥》！将和李姃垠、崔振赫携新剧《日夜不同的她》出击

综艺   2024年6月1日   星期六18:05   草莓  

（封面图源：黄viu综艺平台@《认识的哥哥》截图、FB@jtbcdramapage）

近日有消息，JTBC新剧《日夜不同的她》主演群李姃垠、郑恩地与崔振赫，将一同登上JTBC自家招牌综艺《认识的哥哥》。

（图源：YouTube@JTBCentertainment截图）（图源：《认识的哥哥》官网截图）

《日夜不同的她》讲述某一天突然被困在中年时期变成50多岁「林顺」（李姃垠饰演）的20多岁待业女子「李美珍」（郑恩地饰演），和意外与她纠缠的优秀检察官「桂志雄」（崔振赫）之间的异想天开浪漫喜剧，由人气剧集《大力女子都奉顺》、《我们遇见的奇迹》导演李亨民执导。
《日夜不同的她》首张海报（图源：FB@jtbcdramapage）

李姃垠经常在各大韩剧与韩影中扮演称职绿叶，此次罕见担纲主演，还要难得登上综艺，和崔振赫一样是首次登上《认识的哥哥》，他们和《认哥》成员会有什么有趣话题与互动，引人期待。
《日夜不同的她》李姃垠（图源：FB@jtbcdramapage）《日夜不同的她》崔振赫（图源：FB@jtbcdramapage）

而郑恩地身为Apink成员又是solo歌手，已是第四度受邀《认识的哥哥》，4月底她才与Apink成员以庆祝成军13周年名义上节目，开场时曾提及《日夜不同的她》将在同一台JTBC放送，且她还有担任评审的选秀节目《Girls on fire》播出中，完全是「JTBC家人」。
《日夜不同的她》郑恩地（图源：FB@jtbcdramapage）

（图源：黄viu综艺平台@《认识的哥哥》截图）

三人登上《认识的哥哥》一集将在6月15日星期六晚间8点50分播出，播毕后紧接著就是播出《日夜不同的她》首集。香港观众可於黄viu收看《认识的哥哥》。

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