孫藝真對獲選《富川國際奇幻影展》演員特別展表達感謝：「謝謝成就我演員生涯的榮耀瞬間」

甫宣布設立AI部門而受到電影界關注的第28屆《富川國際奇幻影展》選定了孫藝真作為本屆演員特別展的主角。孫藝真也對於能夠榮獲這份殊榮表達感謝之意。

嘗試過各種不同題材與角色，總擁有自己獨特光環與魅力，廣受大眾喜愛的演員孫藝真，獲選為第28屆《富川國際奇幻影展》演員特別展的主角，《富川國際奇幻影展》從2017年起選出引領這個時代的韓國電影之代表演員，繼鄭雨盛、金惠秀、薛耿求、崔岷植後，今年由孫藝真接棒。今年更以「獨。步。地。孫藝真」作為主題，囊括了她至今的光輝演藝之路。透過發行演員紀念冊、Mega Talk、攝影展等各式各樣的活動，展現孫藝真的各種魅力。



出演大小螢幕作品，孫藝真不斷拓寬自己戲路，以強烈個人風格抓住觀眾們的目光。從《戀愛小說》《緣起不滅》《我腦海中的橡皮擦》《外出》等早期作品，讓大家對孫藝真印象深刻，更是愛情片中的經典。後續更有《海盜：奔向大海的山賊》《沒有秘密》以及她的代表作之一《德惠翁主》。近期也有《雨妳再次相遇》與《極智對決》這兩部票房相當賣座的電影作品。



孫藝真的獲獎經歷也是不容小覷，除了韓國國務總理表彰外，她曾獲得三次大鐘獎、六次百想藝術大賞、五次青龍電影獎與兩次韓國電影評論家協會獎的肯定，共獲得了五十多次的獎項。特別是她以《外出》獲得亞太電影節最佳女主角獎，以《我腦海中的橡皮擦》獲得中國金雞百花電影節最佳女主角獎，在海外也獲得不少肯定，成為韓國獨一無二的女演員。接下來她更將出演朴贊郁導演的新作，令人期待。



孫藝真也表示，能夠繼前面幾位前輩之後舉辦特別展，心中相當感慨，也感謝主辦單位為她創造了在演員生涯中如此光榮的瞬間。孫藝真的演員特別展將於7月4日至14日在富川市一代舉行。

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