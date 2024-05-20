【韓網熱門】邊佑錫的人生海報可以分為三類！網友：根本無法選擇

男演員邊佑錫憑藉電視劇《背著善宰跑》中「善宰」一角人氣爆發中。

從模特轉行當演員的邊佑錫，拍攝寫真對他來說根本就是小菜一碟，最近有網友在theqoo上分享了他為時尚雜誌《ELLE》、《GQ》拍攝的寫真，以及經紀公司VARO娛樂公開的寫真，並稱這三類堪稱是邊佑錫的人生海報。

A組



B組



C組



韓國網友評論：

1. 我以為會有CK的寫真，我才是大色女啊

2. 根本無法選擇

3. CK畫報有一種我自己偷偷看的羞恥感

4. 啊，活著的感覺真好啊，我就是為了這些才活著啊

5. 都好看，但我最愛C，他人生畫報太多了，帥照超多

6. 我去google搜了ck寫真，驚呆了

7. 樓主啊，這篇文章千萬別刪，求你了

8. 可能因為他之前是模特吧，拍照真的超有感覺

9. 這讓我怎麼選，每一張都想要

10. 因為他是模特，每張照片都很帥，IG上的照片也是

11. 我喜歡3的臉，2的氛圍

12. 啊，我去過1裡面餐廳吃過飯，看來要再去一次了

13. 果然模特不同於常人啊

14. 雖然每一張都很帥，但我個人最喜歡2

15. 我沒看《背著善宰跑》，但很喜歡他

16. 瘋了，每一張都好帥，全都要

17. 雖然選不出來，但我最喜歡有瀏海的照片

18. 1已經讓我覺得很了不起了，看到3，瘋了瘋了

19. 3像演員，1、2就是模特

20. 111111，直到我看到3，瘋了，不過還是最愛1

21. 認真存圖中

22. ABCABCABCABC反覆中

23. 男友美是1，愛豆美是3， 成人美是2，選不出來

原文：https://theqoo.net/square/3238169211

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