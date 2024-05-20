【韩网热门】边佑锡的人生海报可以分为三类！网友：根本无法选择

男演员边佑锡凭藉电视剧《背著善宰跑》中「善宰」一角人气爆发中。

从模特转行当演员的边佑锡，拍摄写真对他来说根本就是小菜一碟，最近有网友在theqoo上分享了他为时尚杂志《ELLE》、《GQ》拍摄的写真，以及经纪公司VARO娱乐公开的写真，并称这三类堪称是边佑锡的人生海报。

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韩国网友评论：

1. 我以为会有CK的写真，我才是大色女啊

2. 根本无法选择

3. CK画报有一种我自己偷偷看的羞耻感

4. 啊，活著的感觉真好啊，我就是为了这些才活著啊

5. 都好看，但我最爱C，他人生画报太多了，帅照超多

6. 我去google搜了ck写真，惊呆了

7. 楼主啊，这篇文章千万别删，求你了

8. 可能因为他之前是模特吧，拍照真的超有感觉

9. 这让我怎么选，每一张都想要

10. 因为他是模特，每张照片都很帅，IG上的照片也是

11. 我喜欢3的脸，2的氛围

12. 啊，我去过1里面餐厅吃过饭，看来要再去一次了

13. 果然模特不同於常人啊

14. 虽然每一张都很帅，但我个人最喜欢2

15. 我没看《背著善宰跑》，但很喜欢他

16. 疯了，每一张都好帅，全都要

17. 虽然选不出来，但我最喜欢有浏海的照片

18. 1已经让我觉得很了不起了，看到3，疯了疯了

19. 3像演员，1、2就是模特

20. 111111，直到我看到3，疯了，不过还是最爱1

21. 认真存图中

22. ABCABCABCABC反覆中

23. 男友美是1，爱豆美是3， 成人美是2，选不出来

原文：https://theqoo.net/square/3238169211

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