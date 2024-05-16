「ILLIT沅禧直播刪惡評」竟是HYBE苦肉計？ ！工作人員中途遞手機，網批賣慘劇本太明顯
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「ILLIT沅禧直播刪惡評」竟是HYBE苦肉計？ ！工作人員中途遞手機，網批賣慘劇本太明顯

KPOP   2024年5月16日   星期四17:59   Sani  

（封面圖源：IG@illit_official，weverse直播截圖）

女團ILLIT日前直播時成員沅禧默默低頭刪除網友惡評，心酸一幕立即在網上流傳開、引不少粉絲心疼，然而很多網友質疑此舉是所屬社刻意為之，目的是利用偶像本人反轉輿論。

ILLIT出道以來屢陷抄襲風波，舞台實力也受到質疑。 最近出道50日紀念直播中，其他成員都在讀粉絲支持鼓勵的留言，唯獨沅禧坐在最邊緣、單獨拿著一部手機默默刪除惡意留言，模樣令人心酸。

很多網友指出這一幕非常刻意，因為在之前的直播中，沅禧作為C位成員一直坐中間、讀網友留言也是共用兩台平板筆電，這次卻把沅禧單獨放在旁邊、直播途中才由工作人員單獨遞上一部手機，並故意讓鏡頭拍到手機畫面、沅禧刪留言動作及落寞悲傷的表情，根本是所屬社設計好一套賣慘博同情的戲碼交給成員出演。
（圖源：Weverse直播截圖）

影片中可見沅禧不斷觀察工作人員眼色，緩慢地把手機擺到自己面前：

很多人指責HYBE為扭轉輿論而強迫只有16歲的未成年成員面對惡評，根本沒有保護成員的意識，只把她們當做可利用的工具。 HYBE越來越多迷惑操作只會進一步加強ILLIT「缺乏實力&噪音營銷」的印象、令公眾更加反感，可憐的只有成員。

此外，ILLIT是2023年選秀節目《R U Next？》推出的女團，今年3月25日發行迷你一輯《Super Real Me》正式出道。

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